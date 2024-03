Juric affronta l’infermeria: il Torino verso la sfida con il Monza

Dopo un periodo di assenza dovuto a un infortunio al bicipite femorale destro, Adrien Tameze è pronto a tornare in campo per il prossimo match contro il Monza. L’ex giocatore del Verona, fondamentale nel centrocampo granata, ha saltato le ultime quattro partite contro Roma, Fiorentina, Napoli e Udinese, ma sembra finalmente pronto a fare il suo ritorno in squadra. La sua presenza potrebbe essere cruciale per il Torino, che cerca di ottenere una vittoria importante per le proprie ambizioni europee.

Gli infortunati: una preoccupazione per Juric

Se da un lato c’è la buona notizia del ritorno di Tameze, dall’altro Ivan Juric deve fare i conti con diverse assenze importanti nel suo reparto difensivo. Ivan Ilic e Koffi Djidji saranno assenti contro il Monza: il primo a causa di una lesione al legamento collaterale mediale del ginocchio, il secondo per un infortunio al tendine distale del muscolo semitendinoso sinistro. Queste assenze rappresentano un duro colpo per la squadra, che dovrà cercare soluzioni alternative per affrontare una partita così importante. Inoltre, l’assenza prolungata di Perr Schuurs, per un infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, continua a pesare sulla difesa granata, costringendo Juric a rivedere le sue opzioni in vista del prossimo scontro.

Gestire le assenze e preparare la squadra

Con una partita così importante all’orizzonte, Juric si trova di fronte a una doppia sfida: gestire le assenze degli infortunati e preparare al meglio la squadra per affrontare il Monza. Il tecnico dovrà trovare soluzioni tattiche alternative per compensare le assenze in difesa e assicurarsi che il resto della squadra sia pronto a dare il massimo in campo. La vittoria contro il Monza potrebbe essere cruciale per le ambizioni europee del Torino, e Juric è determinato a fare tutto il possibile per portare a casa i tre punti.