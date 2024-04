Il Torino ha mancato un’occasione d’oro di scalare la classifica, perdendo 3-2 contro l’Empoli. Questa sconfitta ha pesato particolarmente, considerando che la Lazio, sua concorrente per un posto in Europa League, è stata anch’essa sconfitta nel derby.

Un Empoli cinico e fortunato

L’Empoli, reduce da quattro sconfitte consecutive, ha vinto in modo cinico, trasformando in gol tutte e tre le occasioni create durante la partita. Gli uomini di Juric sono stati costretti a inseguire per tutto il match, e anche quando sembrava che avessero almeno evitato la sconfitta, sono stati sorpresi nel recupero da un ex giocatore, M’Baye Niang.

Cambiaghi interrompe il digiuno azzurro dopo 366′

L’Empoli ha iniziato la partita con determinazione, interrompendo un digiuno di gol che durava da ben 366 minuti, grazie a Cambiaghi che ha segnato con un potente tiro incrociato.

Zapata pareggia, Cancellieri riporta avanti i toscani

Nonostante il buon avvio del Torino, è stato Zapata a pareggiare le sorti con un colpo di testa dopo l’intervallo. Tuttavia, l’Empoli non si è fatto intimorire e, grazie a un contropiede orchestrato da Nicola, è tornato in vantaggio con Cancellieri.

Recupero al cardiopalma

Il Torino ha lottato fino all’ultimo secondo, riuscendo a pareggiare nuovamente con Zapata. Tuttavia, un errore di Bellanova ha regalato l’ultimo gol all’Empoli, che ha conquistato così una vittoria fondamentale per la classifica.

Conclusione

Alla fine della partita, è stata l’Empoli a sorridere, ritrovandosi momentaneamente fuori dalla zona retrocessione e confermando la sua voglia di lottare per la permanenza in Serie A. Il Torino, invece, dovrà rialzarsi da questa sconfitta e concentrarsi sulle prossime sfide per raggiungere i propri obiettivi di stagione.

