TORINO – Il senatore Roberto Rosso è il nuovo segretario regionale di Forza Italia in Piemonte. È stato eletto il 21 novembre 2026 al primo congresso regionale del partito, al Lingotto di Torino, e succede al ministro Paolo Zangrillo. In vista delle comunali torinesi, Rosso vorrebbe un candidato sindaco moderato: è un orientamento politico, non l’annuncio di una candidatura.

Secondo il resoconto della Tgr Piemonte sul congresso, l’elezione è avvenuta per acclamazione. Rosso ha anche annunciato l’intenzione di aprire il partito alle forze civiche.

Il cambio alla guida regionale

Già vice di Zangrillo, Rosso ha corso senza sfidanti su una mozione unitaria. Il ministro aveva guidato il partito in Piemonte per otto anni. Il nuovo assetto regionale prevede come vice di Rosso Franco Graglia, vicepresidente del Consiglio regionale.

Nel presentare la propria linea, il segretario ha indicato il confronto con i territori e l’apertura anche ai delusi del centro e del centrosinistra, richiamando l’esperienza della campagna elettorale di Alberto Cirio, presidente della Regione.

La scelta del candidato per Torino

La preferenza per un moderato riguarda le comunali del 2027: Rosso non ha indicato un nome né annunciato un accordo sulla candidatura. Restano da definire il percorso di selezione e le eventuali intese con gli alleati.

Il confronto sulle elezioni cittadine coinvolge anche altre forze politiche: tra le posizioni già emerse per Torino 2027, Italia Viva sostiene il sindaco Stefano Lo Russo, mentre Azione guarda alla candidatura civica dell’ex rettore Guido Saracco. La linea indicata da Rosso non definisce da sola la scelta della coalizione di centrodestra.