Il panorama delle piccole e medie imprese (PMI) in Italia sta attraversando un periodo di trasformazione. Il ricambio generazionale rappresenta una delle sfide più grandi, con un numero crescente di imprenditori over 70 alla guida delle aziende, mentre la presenza dei giovani (18-29 anni) è in diminuzione. Unioncamere e Infocamere hanno rilevato che negli ultimi dieci anni la percentuale di over 70 al vertice delle imprese è aumentata di un quarto, mentre quella dei giovani è diminuita di una percentuale simile.

Le difficoltà del passaggio generazionale

Il passaggio generazionale è sempre più complicato. Secondo il Family First Institute, solo il 13% delle aziende familiari arriva alla terza generazione. Le visioni strategiche differenti e la mancanza di comunicazione sono tra le cause principali di questa difficoltà, costringendo molti imprenditori a chiudere le loro attività senza trovare successori adeguati.

B2Scout, il primo marketplace digitale per la compravendita di aziende

Per rispondere a queste problematiche, nasce B2Scout, il primo marketplace digitale italiano completamente dedicato alla compravendita di aziende. Lanciata nel maggio 2022, la piattaforma è un’innovazione nel settore, ideata dall’imprenditore torinese Simone Trocchia insieme a un team di giovani professionisti. B2Scout mira a connettere venditori e acquirenti di aziende, semplificando il processo e aumentando la visibilità delle opportunità di business.

Digitalizzazione e innovazione nel settore della mediazione aziendale

Il settore della mediazione immobiliare online in Italia sta crescendo rapidamente, con un tasso di crescita annuo del 12% e un valore di mercato previsto di 22 miliardi di dollari entro il 2030. Tuttavia, il segmento delle attività commerciali è ancora poco esplorato. B2Scout entra in gioco per colmare questa lacuna con una piattaforma user-friendly che mette in risalto gli annunci degli imprenditori, garantendo massima visibilità.

Le caratteristiche di B2Scout

B2Scout gestisce ogni fase del percorso di compravendita, dalla consulenza alla gestione degli annunci, rendendo il processo facile, trasparente e accessibile. La piattaforma, che conta già oltre 4000 annunci pubblicati e un traffico mensile superiore a 20.000 utenti, si propone come provider a 360° per la compravendita di aziende entro il 2028, con lo sviluppo continuo di servizi avanzati di machine learning.

