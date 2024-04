Green Arms: illuminando il futuro con energia sostenibile

La campagna di equity crowdfunding su Green Arms, campagna di equity crowdfunding (crowdfundme.it), attualmente in corso, ha raggiunto risultati straordinari, con una raccolta di quasi 1 milione di euro. Questa iniziativa mira a sostenere Green Arms, una startup torinese che si distingue nel settore dell’energia sostenibile.

Un modello partecipativo e sostenibile

Green Arms propone un modello di investimento democratico che permette a cittadini e imprese di contribuire a progetti energetici positivi per l’ambiente, basati al 100% su fonti rinnovabili. Questo approccio non solo sostiene l’ambiente, ma offre anche la possibilità di condividere i guadagni.

Crescita e successo

Fondata nel 2019 a Nichelino, Green Arms ha già raccolto oltre € 3 milioni da più di 200 investitori. Nel 2023, ha registrato un fatturato consolidato superiore a € 4 milioni, dimostrando una crescita significativa nel settore. La società gestisce attualmente 31 impianti tra proprietari e conto terzi, con una potenza installata totale di circa 10 MW e un valore complessivo degli asset superiore ai 20 milioni di euro.

Investimenti strategici per il futuro

Green Arms si impegna nell’acquisizione di impianti esistenti e nello sviluppo di nuove infrastrutture da fonti rinnovabili. La società ha concluso, a metà 2023, un accordo di acquisizione per un parco impianti fotovoltaico di 6,5 MW che si sta dirigendo alla conclusione, generando oltre 3 milioni di ricavi annuali aggiuntivi fino al 2030. Inoltre, ha avviato diversi progetti di sviluppo di nuovi impianti in tutta Italia, pianificati per il 2024 e il 2025.

Green Arms mira a condividere i risultati economici con i propri investitori, puntando a un rendimento annuo che va dall’8% al 12% nel periodo 2024-2028. Con progetti di sviluppo in corso e una forte presenza sul mercato italiano ed europeo, l’azienda si propone di coprire il 42,5% della domanda elettrica da fonti rinnovabili entro il 2030, seguendo un trend di crescita dirompente nel settore.

Innovazione e sostenibilità

I fondatori di Green Arms, Alberto e Claudio Gastaldo, sottolineano l’importanza di coinvolgere direttamente i cittadini nell’investimento nel settore delle energie rinnovabili. Il loro modello unico di remunerazione annuale premia i soci per il loro impegno a lungo termine, offrendo rendimenti superiori al mercato e prospettive di rivalutazione delle quote.

Prospettive future e quotazione in borsa

La campagna di crowdfunding attuale non solo servirà per l’acquisizione di nuovi impianti, ma anche per preparare il terreno per una quotazione in Borsa nei prossimi quattro anni. Questo consentirà ai soci di Green Arms di rendere liquide e commerciabili le proprie azioni, con prospettive di rivalutazione nel tempo.

Green Arms si presenta come un’azienda all’avanguardia nel settore dell’energia sostenibile, con una visione chiara per il futuro e un impegno tangibile verso la decarbonizzazione e la crescita sostenibile.

