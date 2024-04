Graphic DaysⓇ 2024: esplorando il futuro del design a Torino

Il 16 maggio darà il via alla nona edizione del festival internazionale di visual e social design Graphic DaysⓇ a Torino, un evento imperdibile per gli appassionati del mondo della comunicazione visiva. Organizzato dall’associazione Print Club Torino, l’associazione plug e l’agenzia quattrolinee, il festival si svolgerà fino al 26 maggio negli spazi di Flashback Habitat.

“A kind of future”: il tema guida dell’edizione 2024

Il tema dell’edizione di quest’anno, “A kind of future”, selezionato con cura dai direttori artistici Ilaria Reposo e Fabio Guida, riflette la profonda consapevolezza delle trasformazioni in atto nel mondo del design e della sua impattante influenza sulla società. L’obiettivo primario è riportare l’attenzione sulla creatività come propulsore principale di innovazione e sperimentazione, riconoscendo il suo potere trasformativo.

Due interpretazioni, una visione

“A kind of future” si presta a una duplice interpretazione. In primo luogo, è un’ipotesi di futuro che mette in risalto l’utilizzo di nuovi linguaggi e la valorizzazione dei giovani talenti, rappresentando un invito a esplorare nuove frontiere creative. La sperimentazione abbraccia una vasta gamma di approcci, dall’utilizzo innovativo di oggetti comuni fino all’esplorazione delle tecnologie più avanzate basate sull’intelligenza artificiale.

Innovazione e gentilezza

La seconda chiave di lettura del festival pone al centro la gentilezza come catalizzatore di cambiamento, promuovendo un futuro in cui l’attenzione per le persone e per il pianeta sia al cuore di ogni azione di progettazione. Questo approccio si manifesta attraverso iniziative di social design che coinvolgono attivamente le comunità locali, rafforzando legami e generando impatto positivo.

Un programma ricco di eventi e attività

Il calendario del festival offre un’ampia varietà di eventi e attività che si svolgeranno presso Flashback Habitat e in diverse location della città. Tra i momenti salienti, un percorso espositivo che proporrà forme innovative di sperimentazione, offrendo agli artisti e ai visitatori un’esperienza immersiva e stimolante.

Spazio ai giovani designer

Un nucleo fondamentale delle attività del festival è dedicato ai giovani designer. Attraverso la call Neologia, il festival offre una vetrina unica per presentare i talenti emergenti nel campo del visual design, premiando la qualità e la sperimentazione dei linguaggi. È un ambiente dinamico e inclusivo che favorisce l’espressione individuale e la crescita professionale.

Un fine settimana intenso

I due weekend centrali dell’evento costituiscono il cuore pulsante del programma, offrendo una vasta gamma di opportunità di apprendimento e condivisione. Dai workshop professionalizzanti alle conferenze con esperti internazionali, ogni momento è un’occasione per arricchire le proprie conoscenze e connettersi con la comunità del design.

Esposizioni e mercato

La mostra mercato, prevista per il 25 e 26 maggio, sarà un’occasione straordinaria per esplorare le opere di studi, artisti e realtà indipendenti nel campo delle arti visive. Gli espositori offriranno una variegata selezione di creazioni, permettendo ai visitatori di scoprire nuovi talenti e acquistare opere uniche.

Una collaborazione di successo

Il festival 2024 segna l’avvio di una partnership significativa con la BIG Biennale Internazionale di Grafica di Milano, consolidando uno scambio di contenuti e collaborazioni culturali tra le due città. Questa sinergia arricchisce l’esperienza dei partecipanti, offrendo una prospettiva più ampia e globale sul panorama del design contemporaneo.

Continua a leggere le notizie di Diario di Torino e segui la nostra pagina Facebook