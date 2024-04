Il panorama dell’innovazione nella Pubblica Amministrazione si arricchisce di un nuovo capitolo con il lancio del Premio Innovazione e Sviluppo Next Generation 2024. Questa iniziativa, promossa da Anci Piemonte e Anci, e organizzata dall’Associazione Nazionale Formazione e Valutazione (ANFoV), rappresenta un’importante pietra miliare nella ricerca di nuove frontiere tecnologiche per migliorare l’efficacia e l’efficienza delle istituzioni pubbliche.

Il webinar inaugurale

Il primo step di questa stimolante avventura ha avuto luogo questa mattina, 23 aprile alle ore 11, con un webinar inaugurale che promette di essere un punto di partenza fondamentale per i Comuni ed Enti Locali dell’area del Piemonte Nord. Durante questo incontro, che vedrà la partecipazione del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Sen. Gilberto Pichetto, si affronteranno i temi cruciali legati al supporto all’innovazione per la pubblica amministrazione.

Gli esperti che interverranno durante il webinar includono il vice presidente di Anci Piemonte, Michele Pianetta, la Professoressa associata di Ingegneria informatica all’Università del Sannio e Coordinatrice tecnico scientifica del progetto EDIH4DT, Lerina Aversano, il Direttore della Trasformazione Digitale del CSI Piemonte, Anna Cavallo, il Direttore Commerciale di Eagle Projects, Paolo Antonini, e il responsabile del Dominio Artificial Intelligence, Data & Space di Fondazione Links, Fabrizio Dominici. Modererà l’incontro il segretario generale di ANFoV, Antonello Angeleri.

Presentazione del premio

Uno degli obiettivi principali di questo incontro sarà presentare il Premio Innovazione e Sviluppo Next Generation 2024, che ha ottenuto il patrocinio di istituzioni di rilievo come il Parlamento Europeo, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero della Pubblica Amministrazione, la Regione Piemonte e Rai Piemonte. Questo premio rappresenta un’opportunità unica per stimolare l’innovazione digitale e promuovere la trasformazione della Pubblica Amministrazione verso nuovi standard di efficacia ed efficienza.

Continua a leggere le notizie di Diario di Torino e segui la nostra pagina Facebook