Torino Design District: arte, innovazione e comunità al Quadrilatero Romano

TORINO – Inaugurato il 2 novembre 2024 il Torino Design District, il nuovo polo artistico e culturale situato nel cuore del Quadrilatero Romano, un’area storica di Torino che si trasforma in un centro pulsante di creatività e innovazione. Il progetto, ideato dagli studenti del LAD Liceo Artistico del Design, si pone come spazio di incontro, laboratorio artistico e riflessione sociale, aperto al pubblico fino al 10 gennaio 2025. Obiettivo: mettere al centro la componente umana e il valore della creatività per affrontare le sfide sociali e ambientali del nostro tempo.

Un distretto di arte e innovazione sociale

L’idea del Torino Design District nasce dall’esigenza di valorizzare la creatività dei giovani designer e artisti torinesi, utilizzandola come strumento di trasformazione sociale. La missione è ambiziosa: creare un distretto che affronti temi come la sostenibilità ambientale, l’occupazione giovanile e la solitudine sociale. Gli studenti del LAD hanno così dato vita a un ambiente che funge da centro di aggregazione, luogo di scambio e riflessione, in cui la dimensione umana è posta al centro dell’esperienza.

Opere e installazioni da non perdere

Il Torino Design District ospita le opere di giovani artisti emergenti, che si cimentano con tematiche profonde e attuali. Tra le opere di rilievo troviamo:

“Essenze” di Virginia Faoro – Un’installazione che invita il pubblico a esplorare la natura dell’essenza umana, attiva ogni martedì di novembre presso via Bonelli 4/C.

– Un’installazione che invita il pubblico a esplorare la natura dell’essenza umana, attiva ogni martedì di novembre presso via Bonelli 4/C. “Accettazione” di Eva Cera – Un’esperienza interattiva sull’importanza della condivisione e della comprensione, visitabile ogni giovedì di novembre in via Bellezia 33.

– Un’esperienza interattiva sull’importanza della condivisione e della comprensione, visitabile ogni giovedì di novembre in via Bellezia 33. “Esplosioni, collisioni e altri eventi generativi” di Rebecca Barra – Un progetto artistico che integra scienza e arte, coinvolgendo le scuole in workshop educativi sulle dinamiche dell’universo.

– Un progetto artistico che integra scienza e arte, coinvolgendo le scuole in workshop educativi sulle dinamiche dell’universo. “Caged” di Asia Krissaane – Un’installazione di forte impatto che denuncia il dramma dell’infibulazione e delle disuguaglianze di genere.

Un programma ricco di eventi e workshop

Il Torino Design District non si limita alle esposizioni, ma propone una varietà di eventi aperti alla cittadinanza. Per tutto novembre, ogni venerdì e sabato dalle 20:00 alle 22:00, sarà possibile visitare le esposizioni in via Bonelli e via Bellezia. Inoltre, il 19 e il 20 novembre, gli studenti del Dipartimento di Architettura terranno un workshop dedicato alla costruzione di città sostenibili tramite Minecraft, rivolto a giovani tra i 12 e i 18 anni.

Un impatto sociale significativo

Il progetto non è solo artistico ma anche sociale e territoriale. Gli spazi del Torino Design District sono pensati per favorire relazioni umane significative e stimolare riflessioni collettive su temi complessi. Gli artisti invitano i visitatori a “scoprirsi e riscoprirsi”, creando un ambiente che abbatta i confini e favorisca l’incontro.

Torino Art Week, una vetrina per il Torino Design District

L’inaugurazione del Torino Design District avviene in concomitanza con la Torino Art Week, uno degli eventi più attesi per gli amanti dell’arte. In questo contesto, il Distretto diventa una vetrina d’eccezione, che non solo espone opere ma anche avvia dialoghi e connessioni tra giovani artisti e il pubblico.

