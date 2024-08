Il palco di Zelig nelle Rsa del torinese, Gianni Giannini porta sorrisi e magia

In agosto, le residenze sanitarie assistenziali (Rsa) “Don Guido Tronzano” di Torrazza e “Pescarito” di San Mauro Torinese si sono trasformate in un vero e proprio palcoscenico di allegria e divertimento, rispettivamente il 20 e il 21 agosto. Gli ospiti delle due strutture del torinese hanno avuto l’opportunità di assistere a uno spettacolo unico, portato in scena dal celebre attore e comico Gianni Giannini. Conosciuto per le sue apparizioni in programmi televisivi come “Domenica In” e “Zelig”, Giannini ha saputo coinvolgere e far sorridere il pubblico con la sua performance dal titolo “Centro BuonUmore”.

Uno spettacolo di risate e magia

Il pomeriggio trascorso in compagnia di Gianni Giannini è stato all’insegna della condivisione, delle risate e della partecipazione attiva degli anziani. Lo spettacolo ha visto l’alternarsi di battute, barzellette e monologhi comici tratti dalle prime stagioni di Zelig, ma non solo. Giannini ha anche stupito i presenti con alcuni trucchi di magia, coinvolgendo direttamente gli ospiti delle Rsa. L’iniziativa è stata un’occasione per risvegliare sorrisi e buonumore, elementi fondamentali per il benessere psicologico e la socializzazione degli anziani.

La risata come terapia: un approccio innovativo nelle Rsa

Alexa Radu, direttrice della Rsa “Pescarito” di San Mauro Torinese, ha sottolineato l’importanza di eventi come questo: «Nell’assistenza all’anziano è fondamentale considerare anche altri aspetti oltre al profilo medico. La risata e il buonumore sono una forma di terapia molto importante che vogliamo continuare a promuovere nelle nostre strutture». Il coinvolgimento degli ospiti, dei loro parenti e degli amici ha permesso di creare un momento di forte socializzazione e inclusione, elementi che contribuiscono a rafforzare il senso di comunità all’interno delle Rsa.

Un ringraziamento speciale agli organizzatori

L’evento non sarebbe stato possibile senza il prezioso contributo di diverse realtà locali. Un ringraziamento particolare va al Comune di San Mauro Torinese, all’Associazione VIP (Vivere In Positivo), all’educatore Giuseppe Sciortino e alla Pro Loco di San Mauro Torinese, che hanno collaborato attivamente per la riuscita dell’iniziativa. «Un grazie speciale a Gianni Giannini, che per il secondo anno consecutivo ha accettato il nostro invito», ha aggiunto Alexa Radu, esprimendo gratitudine per il coinvolgimento e l’impegno dimostrato.

Le Rsa del torinese, un impegno continuo per il benessere degli ospiti

Le Rsa “Don Guido Tronzano” di Torrazza e “Pescarito” di San Mauro Torinese, gestite rispettivamente da 3A Milano e Sereni Orizzonti, sono da tempo impegnate a offrire agli anziani un ambiente accogliente e stimolante. Con una capacità di ospitare persone con diversi gradi di autosufficienza, queste strutture si distinguono per l’attenzione al benessere psicologico e sociale degli ospiti, come dimostrato dall’organizzazione di eventi come quello appena descritto. Sereni Orizzonti, in particolare, è il secondo gruppo in Italia per la gestione di Rsa, con circa 90 strutture e 6.000 posti letto in tutto il territorio nazionale e all’estero.

