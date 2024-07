Nasce il progetto “Forti Piemonte”, le fortificazioni piemontesi diventano protagoniste

Il patrimonio delle fortificazioni piemontesi rappresenta una delle eccellenze culturali del territorio. Da luglio, il nuovo programma “Forti Piemonte“ mira a valorizzare e promuovere le iniziative turistico-culturali di cinque importanti siti fortificati, culminando con la seconda edizione di “Forti Fortissimi!” il 21 e 22 settembre.

Valorizzazione culturale e turistica

Il progetto “Forti Piemonte” si inserisce in una visione strategica più ampia, supportata dalla Regione Piemonte e dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, per promuovere il ricco e diversificato patrimonio fortificato come asset turistico e culturale. Marina Chiarelli, Assessore regionale alla Cultura, Turismo e Sport, sottolinea l’importanza di queste fortificazioni storiche come motori di sviluppo e innovazione.

La cooperazione tra enti e comunità

Matteo Bagnasco, Responsabile dell’Obiettivo Cultura della Fondazione Compagnia di San Paolo, evidenzia l’importanza di una cooperazione tra tutti gli attori coinvolti per un efficace sviluppo sostenibile. Il piano di valorizzazione, sviluppato con la Regione Piemonte, mira a creare un’offerta turistica integrata e sostenibile.

I forti coinvolti nel progetto

Il programma di valorizzazione 2024 include i forti di Exilles, Fenestrelle, Gavi e Vinadio, già coinvolti lo scorso anno, e introduce l’Opera 5 di Moiola (CN) e il progetto Le Strade dei Forti. Quest’ultimo si focalizza sulla valorizzazione del paesaggio fortificato del Pinerolese. Dal mese di luglio, questi siti ospiteranno musica, spettacoli, visite guidate e molto altro.

Forti Fortissimi! 2024

Il clou del programma sarà la seconda edizione del weekend “Forti Fortissimi!”, previsto per il 21 e 22 settembre. Questo evento vedrà la partecipazione di personalità di spicco del teatro, come Umberto Galimberti e Lella Costa, e sarà supportato da un servizio di navetta da Torino per agevolare l’accesso ai siti.

La nuova brand identity “Forti Piemonte”

Una delle novità di quest’anno è la presentazione della nuova brand identity “Forti Piemonte”. Il logo, ideato dal gruppo di designer Giulia Bardelli, Andrea Guccini e Michele Pastore (Studio But Maybe), rappresenta una moderna reinterpretazione dello scudo, simbolo millenario di difesa, integrando storia e modernità.

