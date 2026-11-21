Corse, piegamenti e passaggi di palline sono diventati una coreografia in via Roma, a Torino. La mattina di sabato 21 novembre 2026, davanti alla Galleria San Federico, dieci interpreti hanno dato vita a “Catch the ball!”, flashmob di teatro-danza curato da Andrea Carozzi e dedicato ai raccattapalle.

La performance, durata circa mezz’ora, faceva parte degli eventi organizzati in città per le Nitto ATP Finals. Al centro dello spettacolo, i gesti ripetuti di chi raccoglie e consegna le palline durante le partite.

Dai movimenti sul campo agli oggetti quotidiani

Lo spettacolo si è sviluppato in tre momenti. All’inizio chi interpreta i raccattapalle diventa a sua volta una pallina; la seconda parte si concentra sui movimenti atletici, dalla corsa al piegamento, fino alla raccolta e alla consegna.

Nel finale anche oggetti di uso comune, tra cui un orologio, un grappolo d’uva e un gelato, diventano nella finzione scenica palline da afferrare. La coreografia porta così in primo piano una figura che contribuisce al ritmo della partita e che di solito rimane sullo sfondo.

Gli appuntamenti per il finale delle ATP Finals

“Catch the ball!” era inserito nel calendario di iniziative organizzate da Regione Piemonte, Città di Torino e Camera di commercio di Torino per il torneo. La performance ha aperto Tennis Takes Over, programma di appuntamenti in città tra sabato 21 e domenica 22 novembre.

Per la sera di domenica 22 novembre è annunciata alle OGR Torino The Final Set, festa di chiusura delle Nitto ATP Finals 2026.