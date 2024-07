Torino tra incertezze e speranze economiche: il quadro della fiducia e delle strategie di investimento

Nella città di Torino, il 37% degli abitanti si dice fiducioso riguardo al proprio futuro economico, mentre il 41% vede prevalere l’incertezza. Un significativo 22% esprime forte preoccupazione riguardo ai prossimi tempi, riflettendo le sfide del panorama socio-economico attuale.

Obiettivi di risparmio e investimento

Un 39% della popolazione ha l’obiettivo di mantenere invariato il proprio tenore di vita, mentre il 31% punta a costruire un tesoretto per il futuro dei figli. Le polizze assicurative rappresentano la scelta principale per il risparmio e l’investimento, preferite dal 32% dei partecipanti.

Strategie di gestione economica

Il 31% degli intervistati pianifica scrupolosamente il proprio budget, mentre il 18% segue attentamente l’andamento patrimoniale personale. Queste abitudini riflettono una crescente consapevolezza verso la gestione delle finanze quotidiane.

Poco più del 20% ritiene che l’educazione finanziaria sia trattata troppo poco in famiglia. Un 16% prevede di fare maggior ricorso a consulenti esperti, mentre il 14% desidera informarsi di più su argomenti finanziari.

Importanza delle polizze assicurative

Emiliano De Salazar, Direttore Vita di Sara Vita, enfatizza l’importanza delle polizze assicurative per garantire sicurezza e rendimenti ottimali negli investimenti. Queste soluzioni sono fondamentali per rispondere alle esigenze dei cittadini torinesi in materia di gestione patrimoniale.

