Torino, le grandi convention internazionali al Lingotto Fiere

Torino, città dalle mille risorse e dalle antiche tradizioni, si conferma ancora una volta protagonista indiscussa nel panorama degli eventi internazionali. A fine maggio e per tutto giugno, il Lingotto Fiere ha ospitato e ospiterà manifestazioni di rilevanza globale, attirando migliaia di partecipanti da ogni angolo del mondo. Questo dinamismo testimonia la capacità della città di attrarre grandi eventi grazie alla sua posizione strategica e alle eccellenti infrastrutture.

BLOOM – doTERRA Europe Convention, un successo strepitoso al Lingotto

Dal 22 al 24 maggio, l’Oval del Lingotto Fiere è stato teatro della BLOOM – doTERRA Europe Convention, un evento che ha visto la partecipazione di 7.000 visitatori. Organizzato da doTERRA International, leader mondiale nel settore degli oli essenziali, l’evento ha trasformato Torino in un crocevia di salute e benessere integrativo. L’organizzazione ha richiesto un impegno colossale: ben 20.000 mq di spazio allestito, di cui 10.000 mq dedicati a una vasta platea di oltre 5.200 sedie e 1.800 posti a sedere in tribuna.

LREC COLING 2024, la linguistica computazionale in primo piano

Negli stessi giorni, il Padiglione 1 del Lingotto ha accolto i lavori dell’International Conference on Computational Linguistics, Language Resources and Evaluation (LREC COLING 2024). Con oltre 2.600 iscritti provenienti da 84 Paesi, l’evento si è rivelato un vero successo per la comunità scientifica internazionale, confermando Torino come hub di eccellenza nella ricerca e nell’innovazione tecnologica.

WordCamp Europe 2024, WordPress a Torino

Dal 13 al 15 giugno, Torino ospiterà per la prima volta in Italia il WordCamp Europe 2024, la più grande conferenza europea dedicata a WordPress. Con circa 3.000 partecipanti attesi, l’evento rappresenta un’opportunità unica per la città di mettersi in mostra a livello internazionale. WordCamp Europe non è solo un evento tecnico, ma un’occasione per scoprire le potenzialità di WordPress, che alimenta oltre il 43% dei siti web globali, compresi quelli di grandi nomi come la Casa Bianca e Mercedes-Benz.

Torino, crocevia internazionale

La capacità di attrarre eventi di tale portata evidenzia i punti di forza di Torino: posizione strategica, eccellenza infrastrutturale e un’offerta di servizi di alto livello. Come sottolineato da Gàbor Ganczer, amministratore delegato di GL events Italia, “Torino è dotata di infrastrutture e servizi eccellenti, ma è necessario continuare a investire per mantenere e migliorare questi standard”.

Il successo delle recenti convention rappresenta solo l’inizio di una serie di appuntamenti che vedranno Torino protagonista. L’impegno di GL events Italia e la collaborazione con Turismo Torino hanno dimostrato come sia possibile trasformare la città in un polo di attrazione per eventi di livello mondiale, valorizzando l’offerta culturale, gastronomica e turistica del territorio.

Con la sua capacità di innovare e ospitare grandi manifestazioni, Torino si conferma non solo come città storica, ma anche come un moderno hub internazionale per eventi e congressi.

