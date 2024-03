Il PNRR per l’autosufficienza energetica per le piccole imprese

La Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA) Piemonte celebra un significativo progresso verso l’autosufficienza energetica per le imprese italiane. Questo importante traguardo è stato raggiunto grazie all’inserimento delle proposte della CNA nel Decreto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Questa decisione segna la conclusione di due anni di sforzi volti a promuovere l’installazione di piccoli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, con l’obiettivo di sostenere il tessuto produttivo nazionale, promuovere l’efficienza energetica, ridurre i costi delle bollette e favorire l’innovazione tecnologica.

Una vittoria per le piccole imprese

Il Presidente di CNA Piemonte, Giovanni Genovesio, sottolinea l’importanza della collaborazione tra istituzioni e imprese, dichiarando che l’inclusione delle proposte CNA nel decreto PNRR rappresenta una vittoria significativa per le piccole imprese italiane. Questo passo consentirà loro di investire maggiormente in efficienza energetica e innovazione tecnologica, contribuendo agli obiettivi di sostenibilità ambientale del paese.

Il ruolo di PNRR e programma Transizione 5.0 e il credito d’imposta per gli investimenti

Il Segretario Regionale di CNA Piemonte, Delio Zanzottera, evidenzia l’importanza del programma Transizione 5.0, inserito nel decreto PNRR, come esempio di utilizzo efficace delle risorse per stimolare gli investimenti delle imprese in innovazione ed efficienza energetica. Questo programma si propone di sostenere le piccole imprese nel percorso verso l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, riducendo i costi e promuovendo lo sviluppo sostenibile.

Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 2 marzo 2024, prevede un credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti nel 2024 e 2025 per l’evoluzione tecnologica e la riduzione dei costi energetici. Con un sistema di incentivi che attiverà oltre 15 miliardi di euro di investimenti, il programma Transizione 5.0 si presenta come un catalizzatore per la ripresa economica e per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale.

Il plauso della CNA Piemonte

La CNA Piemonte esprime un giudizio estremamente positivo sull’impostazione del decreto per Transizione 5.0, sottolineando l’efficacia del dialogo costruttivo tra il Governo e i vertici della CNA. Il contributo della CNA nazionale, in particolare del presidente Dario Costantini e del segretario generale Otello Gregorini, ha giocato un ruolo cruciale nel definire misure e interventi adeguati alle esigenze delle piccole imprese.