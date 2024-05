Si è insediato ieri pomeriggio il nuovo CIS – Comitato per l’Imprenditorialità Sociale della Camera di commercio di Torino. La Giunta camerale ha riconfermato Mario Calderini come Presidente per il triennio 2024-2026, proseguendo così un percorso di grande rilevanza per l’ecosistema dell’economia sociale della città.

Triplicati i partner di Torino Social Impact

Negli ultimi quattro anni, il numero dei partner di Torino Social Impact è triplicato, passando da 100 nel 2020 a oltre 300 oggi. Questo risultato testimonia la crescita e la vitalità dell’ecosistema torinese dell’imprenditorialità sociale. Nato nel 2017, Torino Social Impact è una piattaforma progettuale che promuove l’innovazione sociale, la finanza a impatto sociale e la collaborazione tra soggetti pubblici e privati, profit e non profit.

Il ruolo fondamentale del CIS

Il CIS, nato formalmente nel 2016, raccoglieva l’eredità dell’Osservatorio sull’Economia Civile. Questo comitato ha svolto un ruolo chiave nel dibattito sulle nuove forme di imprenditorialità a impatto sociale, soprattutto in seguito al decreto di riordino del Terzo Settore. L’importanza della misurazione dell’impatto e della finanza a impatto sociale sono state tematiche centrali nel lavoro del CIS, arricchito dall’adesione alla Social Impact Agenda per l’Italia.

Una nuova composizione per il comitato

La nuova composizione del Comitato insediatosi ieri è la seguente:

Mario Calderini , Presidente

, Presidente Federico Michele Bellono , rappresentante delle organizzazioni sindacali

, rappresentante delle organizzazioni sindacali Giuseppe D’Anna , rappresentante di AGCI Piemonte

, rappresentante di AGCI Piemonte Irene Bongiovanni , rappresentante di Confcooperative Piemonte Nord

, rappresentante di Confcooperative Piemonte Nord Paolo Petrucci , rappresentante di Lega Coop Piemonte

, rappresentante di Lega Coop Piemonte Paolo Biancone , rappresentante dell’Università degli Studi di Torino

, rappresentante dell’Università degli Studi di Torino Francesca Montagna , rappresentante del Politecnico di Torino

, rappresentante del Politecnico di Torino Silvio Magliano, rappresentante del mondo del Volontariato

L’ingresso di AGCI Piemonte e dei nuovi membri, la dott.ssa Bongiovanni e la prof.ssa Montagna, rafforza ulteriormente la diversità e la competenza del Comitato.

Le aree di intervento per il futuro

Il Comitato, attraverso Torino Social Impact, proseguirà le attività delineate nel precedente Master Plan, concentrandosi principalmente su tre aree:

Finanza e procurement sociale

Digitalizzazione dell’economia sociale e Social Tech

Misurazione dell’impatto sociale e formazione dei misuratori

Il riconoscimento internazionale

L’attività di lobbying internazionale del CIS e di Torino Social Impact ha ottenuto riconoscimenti significativi. Nel febbraio 2024, Torino Social Impact è stata invitata a intervenire alla Conferenza Europea sull’Economia Sociale di Liegi, nell’ambito della Presidenza belga del Consiglio dell’Unione Europea. Questo invito rappresenta un riconoscimento del percorso di dialogo iniziato nel 2021 e delle politiche europee di sostegno all’economia sociale.

