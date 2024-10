Torino sarà il palcoscenico dell’edizione 2025 degli Industrial Opportunity Days (IOD), un evento chiave che mette in connessione le piccole e medie imprese (PMI) con i laboratori di ricerca nazionali e internazionali. L’evento, che si terrà il 12 e 13 giugno 2025, è stato assegnato grazie alla candidatura congiunta della Camera di commercio di Torino e Ceipiemonte, una realtà impegnata nel supporto alle imprese piemontesi.

Un riconoscimento al sistema imprenditoriale piemontese

L’annuncio è stato dato a Trieste, durante il Big Science Business Forum 2024, un’importante piattaforma che ha visto la partecipazione di numerose imprese e rappresentanti del mondo scientifico e industriale. Il successo della candidatura torinese testimonia l’importanza delle competenze del sistema imprenditoriale piemontese e del lavoro svolto nel supporto alle aziende locali, soprattutto attraverso il progetto Tender, mirato a guidare le imprese nella partecipazione alle gare internazionali.

Guido Bolatto, Segretario Generale della Camera di commercio di Torino, ha sottolineato come questa assegnazione rappresenti un’occasione d’oro per le aziende locali: “Per le nostre imprese è una straordinaria opportunità per ampliare i mercati e aggiudicarsi commesse. Il valore delle gare proposte dalle Big Science Organizations (BSO) supererà i 10 miliardi di euro nei prossimi cinque anni.”

Opportunità per le imprese italiane

L’evento rappresenta una grande occasione per le aziende italiane, in particolare per le PMI. Durante i due giorni dell’edizione torinese, verranno presentati i principali programmi di investimento da parte di laboratori di ricerca europei e italiani, offrendo alle imprese opportunità uniche per partecipare a gare d’appalto e collaborazioni. Sarà possibile, inoltre, partecipare a sessioni di incontri B2B tra aziende e laboratori, un’occasione imperdibile per approfondire le possibilità di cooperazione.

Il progetto Tender e il supporto alle imprese

Dietro al successo di Torino c’è il lavoro costante del progetto Tender, finanziato dalla Camera di commercio di Torino e gestito da Ceipiemonte, che negli ultimi anni ha segnalato oltre 500 opportunità di business internazionali alle imprese piemontesi. Grazie a questo progetto, molte aziende locali sono riuscite a vincere appalti di rilievo, con un valore complessivo che ha già raggiunto i 2 milioni di euro.

Stefano Nigro, Direttore Generale di Ceipiemonte, ha evidenziato il valore dell’assegnazione: “Negli ultimi tre anni, abbiamo organizzato eventi che hanno coinvolto le principali agenzie internazionali nella presentazione delle opportunità di procurement internazionale. Le nostre imprese hanno già ottenuto risultati significativi e l’edizione 2025 degli IOD sarà una vetrina perfetta per consolidare questi successi.”

Torino centro della Big Science

L’evento vedrà la partecipazione di alcuni tra i principali laboratori di ricerca europei, come il CERN, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e il Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (CIRA). Questi enti offriranno alle imprese italiane una panoramica sulle opportunità di business e sulle gare d’appalto previste nei prossimi anni.

Corrado Perna, coordinatore di ILO Network Italia, ha espresso soddisfazione per l’assegnazione dell’evento a Torino e ha auspicato che altre Camere di commercio seguano l’esempio della Camera di Torino nel supportare le imprese italiane verso opportunità internazionali.

