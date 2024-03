In un’importante operazione internazionale volta a contrastare il radicalismo online di matrice suprematista e neo nazista, le forze dell’ordine italiane hanno giocato un ruolo determinante. Coordinata dalle agenzie Eurojust ed Europol, l’operazione ha portato allo smantellamento di un pericoloso network conosciuto come Sturmjager Division.

Collaborazione tra le forze dell’ordine

Le indagini, condotte dalle unità Digos di Torino e Salerno, hanno avuto il supporto attivo dei Centri Operativi Sicurezza Cibernetica di Torino e Napoli. La sinergia tra le Procure per i Minorenni di Torino e Salerno, insieme al coordinamento della Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, ha permesso di mettere in atto un’azione efficace per smantellare questo pericoloso network estremista.

Diffusione di ideologie pericolose

Il network smantellato si dedicava alla diffusione di contenuti antisemiti, xenofobi e apologetici del nazismo attraverso chat caratterizzate da una forte propensione alla violenza. Simboli come la svastica, la «skull mask» e il «sole nero» erano all’ordine del giorno. Oltre alla propaganda, venivano pubblicati manuali per l’attacco e il sabotaggio delle infrastrutture critiche, insieme a istruzioni per la fabbricazione di armi, tra cui ordigni, bombe molotov e sostanze chimiche corrosive.

Rapida azione delle autorità

L’azione delle forze dell’ordine è stata rapida e determinante: già il 9 novembre sono state avviate le prime operazioni, seguite poi da ulteriori sviluppi investigativi. Come risultato, sono state disposte misure cautelari di “permanenza in casa” a carico di due minorenni, eseguite con successo oggi dalla polizia.

Necessità di vigilanza e azione continua

Questo caso evidenzia l’importanza vitale di una costante vigilanza e di azioni decise per contrastare la diffusione di ideologie estremiste su Internet. Il cyber radicalismo rappresenta una minaccia reale e presente, che richiede una risposta globale e coordinata per proteggere la sicurezza e la coesione delle nostre società.