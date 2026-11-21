È fissata per lunedì 23 novembre l’autopsia sulla neonata di 14 giorni morta dopo essere stata trovata priva di sensi nell’abitazione di famiglia a Mappano. Secondo la ricostruzione del Quotidiano Canavese, sul corpo non sarebbero emersi segni evidenti di violenza. Le cause del decesso restano da accertare.

I soccorsi e l’inchiesta

La bambina è morta il 19 novembre, dopo essere stata trovata priva di sensi nel letto matrimoniale. I genitori hanno chiamato il 112 e la neonata è stata trasportata all’ospedale Maria Vittoria di Torino, dove i tentativi di rianimazione non sono riusciti a salvarla.

La Procura di Ivrea ha aperto un’inchiesta. I carabinieri della sezione operativa di Venaria Reale, con il supporto della sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale di Torino, hanno effettuato rilievi nell’abitazione per raccogliere elementi utili alla ricostruzione.

L’autopsia è il prossimo passaggio degli accertamenti e potrà contribuire a chiarire le cause della morte, sulle quali non è stata ancora fornita una risposta.