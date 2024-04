Il match tra Torino e Frosinone si conclude con un punto a testa, ma zero gol e pochissime emozioni. I novanta minuti scorrono con un andamento lento che delude i tifosi presenti. La banda Juric dimostra ancora una volta la sua solidità difensiva con la dodicesima partita interna senza subire gol. Tuttavia, il dato si rivela amaro, poiché la fase offensiva si rivela insufficiente per trasformare il controllo in vantaggio.

Opportunità mancate

È un’altra occasione persa per il Torino di agganciare il treno europeo. Nonostante il dominio territoriale, la squadra non riesce a tradurre il possesso palla in occasioni concrete da gol.

Dall’altra parte, il Frosinone, seppur guadagnando un punto, si trova in una situazione di classifica delicata e complicata. La squadra non riesce a fare passi significativi verso una posizione più sicura in classifica.

Assenza di Juric e formazione del Torino

Juric, squalificato, assiste alla partita dalla tribuna, mentre Paro si siede sulla panchina granata. La formazione vede Ilic al centro del campo e Okereke in avanti insieme a Vlasic e Zapata.

Partita bloccata

Il primo tempo è caratterizzato da un ritmo lento e poche occasioni da gol. Tra le rare azioni degne di nota, spicca il tentativo di Soulé, che calcia un sinistro dal limite dell’area finendo di poco a lato.

Nella ripresa, non si registra alcun cambio di passo, con entrambe le squadre che faticano a creare azioni pericolose. Le conclusioni da fuori area di Okereke e Cheddira vengono neutralizzate rispettivamente da Turati e Milinkovic.

Tentativi poco incisivi

Anche i tentativi di Soulé e Zapata non riescono a sbloccare il risultato, con i loro tiri che finiscono a lato o vengono parati dai portieri avversari. Anche l’ultimo tentativo di Zapata, in pieno recupero, non riesce a cambiare il destino della partita.

