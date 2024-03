Il Toro affamato di gol e punti, sfida il Napoli al Maradona

Il Torino si prepara per un incontro cruciale contro il Napoli, aprendo la 28ª giornata del campionato di Serie A. Con la gara in programma alle 20:45 presso lo stadio Diego Armando Maradona, la squadra di Ivan Juric cerca il riscatto dopo un periodo di risultati altalenanti.

Obiettivo: un colpo a effetto per rompere il digiuno di vittorie

I granata occupano attualmente la decima posizione in classifica, con 37 punti, ma la fame di vittoria si fa sentire. L’ultima volta che il Torino ha festeggiato i tre punti risale al 16 febbraio, quando liquidò il Lecce con un convincente 2-0 in casa propria. Da allora, il rendimento è stato altalenante, e Juric è determinato a cambiare la rotta.

In conferenza stampa, l’allenatore granata ha dichiarato con enfasi: “Serve un colpo a effetto! Ultimamente sono arrivate belle prestazioni, ma pochi punti. Le giornate sono ancora tante, ma adesso serve il colpo.” Juric evidenzia la necessità di trasformare le buone prestazioni in risultati tangibili, mettendo in guardia sulla carenza di efficacia in attacco.

Sanabria e Zapata: un tandem da sbloccare

Tra i temi centrali, Juric si sofferma sulle prestazioni di Sanabria e sul rapporto con Zapata. “Sanabria? Fisicamente sta bene, nelle occasioni entra, però gli manca la giusta cattiveria. Il problema non è certo la convivenza con Zapata: sono amici e in campo si trovano, il tema restano i pochi gol di Tonny.” Il tecnico granata esprime fiducia nella possibilità di sbloccare il talento offensivo di Sanabria, auspicando che possa replicare la prolificità dell’anno precedente.

Risveglio post-Mazzarri: il Napoli in un momento di forma

Mentre il Torino cerca di ritrovare la vittoria, il Napoli sembra essersi risollevato dopo l’esonero di Mazzarri e l’arrivo di Calzona. Con due vittorie consecutive contro Juventus e Sassuolo, i partenopei sono attualmente settimi in classifica con 43 punti, in una posizione di invidiabile prossimità alla zona Champions League.

La tattica di Juric per la trasferta Napoli-Torino

Juric non sottovaluta la sfida contro il Napoli, sottolineando la determinazione della sua squadra a difendersi. “Il Napoli ha tanti fuoriclasse, ma il mio Toro ha grande voglia di non prendere gol: sarà dura in casa loro, dovremo essere concentrati per cercare di limitare i loro pregi.” Il tecnico granata prevede una partita impegnativa e sottolinea l’importanza della concentrazione difensiva.

Juric e la squalifica: “generosa per l’episodio”

In un altro capitolo della storia granata, Juric affronta la sua squalifica di due turni, con un’ammenda di 15mila euro, derivante dagli incidenti nel finale di gara contro la Fiorentina. Il giudice sportivo ha preso posizione, ma Juric risponde con fair play: “Devo ringraziare il loro allenatore (Italiano, ndr) e il loro direttore (Pradé, ndr), hanno capito che le mie reazioni sono di foga e non di cattiveria e devo dire che la squalifica mi è sembrata generosa per l’episodio.” Il tecnico granata rimane concentrato sull’obiettivo di ottenere punti preziosi per il Torino.

Dove seguire la battaglia: diretta streaming su DAZN e Sky

Per gli appassionati granata che non possono essere presenti allo stadio, l’incontro Napoli-Torino sarà trasmesso in esclusiva su DAZN e Sky, con possibilità di streaming su Now e SkyGo. Sintonizzatevi per assistere a una partita che si preannuncia emozionante, con il Torino desideroso di conquistare punti fondamentali per risalire la classifica.