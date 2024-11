Le OGR Torino al centro del Microsoft AI L.A.B., call aperta per startup

Le OGR Torino annunciano un nuovo capitolo della loro collaborazione con Microsoft Italia: diventano acceleration partner nell’ecosistema Microsoft AI L.A.B., consolidando il loro ruolo strategico nel supporto alle startup e nella promozione di soluzioni basate sull’Intelligenza Artificiale Generativa.

OGR Torino, motore di innovazione per il Nord-Ovest

Con questa partnership, le Officine Grandi Riparazioni di Torino si posizionano come uno dei poli più importanti per l’innovazione tecnologica in Piemonte e in tutta l’area del Nord-Ovest. L’obiettivo condiviso con Microsoft è massimizzare l’impatto dell’AI Generativa, promuovendo la crescita di startup e imprese locali e offrendo percorsi di formazione e upskilling.

“Le applicazioni dell’Intelligenza Artificiale rappresentano una leva strategica per il futuro dell’economia”, afferma Davide Canavesio, Presidente delle OGR Torino. L’iniziativa non si limita al sostegno delle aziende, ma guarda anche allo sviluppo sostenibile del territorio attraverso tecnologie avanzate e il rafforzamento delle competenze.

AI L.A.B., un ecosistema per la crescita digitale

Lanciato da Microsoft Italia, il programma AI L.A.B. è un progetto che mira a promuovere l’adozione responsabile dell’Intelligenza Artificiale nelle aziende pubbliche e private. Il programma si distingue per il suo approccio data-driven e il suo focus sull’innovazione sostenibile, puntando a creare scenari in cui AI e dati possono risolvere sfide sociali e ambientali.

“La nostra collaborazione con le OGR Torino sarà cruciale per promuovere l’AI Generativa come strumento per liberare la creatività e sostenere la crescita del Paese”, sottolinea Matteo Mille, Chief Sales Enablement & Operations di Microsoft Italia.

Impact Deal: dati e impatto per il bene comune

Un esempio concreto di questa collaborazione è Impact Deal, il primo programma europeo di accelerazione data-driven per imprese a impatto sociale e ambientale, giunto alla terza edizione. Ideato dalla Fondazione CRT, il progetto offre:

Accesso a dataset esclusivi

Supporto di mentor ed esperti

Opportunità di networking con investitori

L’obiettivo è chiaro: promuovere iniziative misurabili e a lungo termine che uniscano AI, imprenditorialità e responsabilità sociale. Il cuore del programma è il Data Club, una rete di aziende e organizzazioni che condividono dati per progetti a impatto positivo.

La call di Impact Deal è aperta

Per le imprese interessate, la call for impact enterprises è aperta fino al 2 dicembre. Si tratta di un’occasione unica per entrare in una rete di innovazione e crescita.

