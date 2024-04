Questa mattina, la Camera di Commercio di Torino ha annunciato con orgoglio l’avvio della quarta edizione di Impact Prototypes Labs (IP Labs), un programma progettato per catalizzare l’innovazione e l’evoluzione all’interno delle imprese del territorio piemontese. Con oltre 140mila euro di finanziamento e il sostegno di Fondazione Cottino, Camera di Commercio di Torino e UniCredit, IP Labs si presenta come una pietra miliare nell’ecosistema dell’imprenditoria locale.

Partnership strategica e un approccio pratico e guidato

IP Labs non è solo un’iniziativa isolata, ma piuttosto il risultato di una collaborazione sinergica tra diverse istituzioni e organizzazioni. Grazie al coinvolgimento del Politecnico di Torino, dell’Università degli Studi di Torino e di numerosi altri partner, il programma può vantare un supporto solido e variegato. Questa rete di partner rappresenta un crocevia di competenze e risorse, fondamentali per guidare le imprese attraverso un percorso di trasformazione significativo.

IP Labs si distingue soprattutto per il suo approccio pratico e orientato all’azione. Rivolto sia alle imprese desiderose di abbracciare l’innovazione, sia agli studenti universitari desiderosi di esperienza pratica, il programma offre un terreno fertile per la collaborazione e la crescita reciproca. Sotto la guida esperta del Cottino Social Impact Campus e del CeVIS, i partecipanti avranno l’opportunità di sviluppare progetti di innovazione concreti, orientati alla creazione di impatto positivo sia interno che esterno.

Il termine per inviare la propria candidatura al programma di Impact Prototypes Labs è fissato per il 15 giugno. Maggiori informazioni sono reperibili su https://www.cottinosocialimpactcampus.org/transformative-education-and-learning/impact-prototypes-labs-2024-2025/.

Cristina Di Bari, CEO del Cottino Social Impact Campus, sottolinea l’importanza di misurare gli effetti tangibili delle iniziative aziendali, mentre Dario Gallina, Presidente della Camera di Commercio di Torino, esalta il dialogo fruttuoso tra studenti e imprese come motore di innovazione e crescita. Paola Garibotti, Regional Manager Nord Ovest di UniCredit, evidenzia l’impegno della banca nell’investire nelle nuove generazioni e nel futuro sostenibile.

Le aziende di successo delle passate edizioni

Le storie di successo delle aziende che hanno preso parte alle precedenti edizioni di IP Labs sono esempi tangibili del potenziale di trasformazione offerto dal programma. Tra queste spicca F.lli Bonfanti, un’iconica azienda produttrice di bottoni di alta moda che, grazie alla collaborazione con IP Labs, ha sviluppato un bottone “intelligente” in grado di fungere da dispositivo di SOS, un’iniziativa che ha catturato l’attenzione di I3P, l’Incubatore del Politecnico di Torino.

Ri-generation, pioniera italiana nella rigenerazione di elettrodomestici, ha lavorato con IP Labs per identificare e misurare l’impatto sociale della propria attività, con un focus particolare sulla definizione di KPI strategici, dando vita a un modello ad hoc.

Overlab, specializzata in soluzioni ESG e tecnologie digitali per l’efficientamento della produzione, ha sviluppato un modello operativo per promuovere la coesione tra i collaboratori, una mossa che ha portato all’assunzione di un membro del team degli studenti laureati in Systemic Design, diventato ora uno Specialista della Sostenibilità.

Il Consorzio InterAziendale Canavesano per la formazione professionale (CIAC) ha lanciato un progetto di sostenibilità sociale nella regione del Canavese, trasformando un bar/tavola fredda in una delle portinerie di comunità della rete italiana di cultura popolare.

HIND – Holding Industriale S.p.A., un importante gruppo di investimento nel Made in Italy, ha sfruttato IP Labs per sviluppare il primo Bilancio di Sostenibilità di Beste S.p.A. e per identificare soluzioni innovative per la rigenerazione e valorizzazione delle rimanenze di tessuti, pelle e capi finiti.

Energy Service Company (ESCo) COESA ha collaborato con IP Labs per creare KeepTheSun, un marketplace dedicato alla compravendita di prodotti fotovoltaici usati, un’iniziativa che ha ricevuto un notevole interesse dalla comunità e dagli stakeholder del settore.

Infine, Delta Visione, specializzata in sistemi di marcatura industriale e visione artificiale, ha sviluppato un piano di welfare sostenibile, con la creazione di una reportistica dedicata al monitoraggio delle risorse economiche e delle azioni approvate.

Questi esempi testimoniano l’impatto tangibile e positivo che IP Labs ha avuto sulle aziende del territorio, dimostrando il potenziale di crescita e sviluppo che il programma offre.

Con il bando aperto fino al 15 giugno, le imprese hanno ora l’opportunità di partecipare a questa straordinaria esperienza di crescita e trasformazione. E con l’Impact Day previsto per febbraio 2025, il culmine di questa avventura, i partecipanti avranno l’opportunità di condividere i frutti del loro lavoro con un pubblico vasto e influente.

