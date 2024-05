Tigella’s: il gusto autentico dell’Emilia-Romagna arriva a Torino

Tigella’s, celebre marchio gastronomico emiliano, continua la sua espansione e annuncia con orgoglio l’apertura del suo primo locale a Torino. La scelta della posizione, nei pressi del Museo Egizio, promette di rendere questa nuova aggiunta un punto di riferimento per gli amanti della tradizione culinaria italiana.

Tradizione e innovazione

Il nuovo locale Tigella’s Torino Centro, situato in Via Principe Amedeo 11, accoglie fino a 80 persone e promette un’esperienza culinaria autentica dell’Emilia-Romagna in un ambiente accogliente e familiare. Fondata da Diego Vivaldi e Paola Gaudimundo, Tigella’s si distingue per il suo approccio innovativo alla preparazione e al gusto dei piatti tradizionali.

L’arte della tigella e dello gnocco fritto

Al centro dell’esperienza culinaria di Tigella’s ci sono due pilastri della cucina emiliana: la tigella e lo gnocco fritto. La tigella, un pane rotondo e piatto cotto su una piastra calda, è servita calda e fragrante, pronta per essere farcita con una miriade di gustosi ingredienti. Lo gnocco fritto, invece, croccante fuori e morbido dentro, è perfetto per essere farcito con salumi e formaggi, creando un’esplosione di sapori in ogni morso.

Un menù per tutti

L’offerta gastronomica di Tigella’s è pensata per soddisfare ogni gusto e necessità alimentare. Dai menù tradizionali e regionali ai menù baby, vegetariani e vegani, c’è qualcosa per tutti. La possibilità di avere tigelle senza glutine e senza latte, insieme a gnocco fritto e salse con riordino illimitato, dimostra l’impegno del locale nell’accogliere le diverse esigenze dei clienti.

In occasione dell’inaugurazione il SABATO 11 MAGGIO, Tigella’s Torino Centro propone una speciale promo. Dalle 12.30 alle 23.00, i clienti potranno gustare un menu speciale al prezzo fisso di 15€ in Formula Enjoy, che include un tagliere tradizionale o vegetariano a scelta, una bevanda alcolica o analcolica, gnocco fritto, tigella e salse all you can eat. Inoltre, dalle 18.30 ci sarà un DJ Set per animare l’atmosfera.

Un’espansione di successo

Con l’apertura del locale a Torino, Tigella’s dimostra ancora una volta la propria forza nel mercato della ristorazione italiana. Questa nuova aggiunta segna la quarta apertura per il brand, che conta già tre locali di successo a Milano. Il locale Tigella’s Torino Centro è gestito in franchising dal franchisee Massimiliano Rizzi, garantendo la stessa qualità e autenticità che i clienti hanno imparato ad amare.

Orari e servizi

Il Tigella’s Torino Centro, situato in Via Principe Amedeo 11, è aperto tutti i giorni dalle 19.00 alle 23.00, mentre il sabato e la domenica offre anche il servizio a pranzo dalle 12.30 alle 15.00. Inoltre, è già attivo il servizio di take away, permettendo ai clienti di godere delle prelibatezze di Tigella’s anche comodamente a casa.

Con l’apertura del Tigella’s a Torino, la città si prepara ad accogliere una nuova eccellenza della cucina emiliana, promettendo un’esperienza culinaria indimenticabile per tutti i suoi abitanti e visitatori.

