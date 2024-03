Smartphone alla guida: picco di incidenti per le chiamate di lavoro

Le disattenzioni alla guida sono tra le principali cause di incidenti stradali; una piaga che può portare a terribili conseguenze soprattutto a causa dell’utilizzo dello smartphone mentre si è al volante. Una recente indagine ha messo in evidenza un valore preoccupante in relazione alla percentuale di italiani che utilizzano lo smartphone alla guida mettendo a rischio la propria e altrui incolumità.

Smartphone alla guida e incidenti stradali: uno studio evidenzia i rischi per la sicurezza

Come anticipato, un recente report condotto in Italia ha messo in evidenza una percentuale piuttosto elevata rispetto alla cattiva abitudine di utilizzare lo smartphone alla guida mettendo a repentaglio la propria e altrui sicurezza. Pare infatti che circa il 68% degli automobilisti abbia confessato di perdere attenzione alla guida utilizzando il cellulare per telefonare, evitando di utilizzare espedienti come vivavoce o auricolari. Il 28% avrebbe invece confessato di usare il cellulare alla guida per inviare messaggi. Altrettanto preoccupante il dato di chi si distrae a controllare i propri profili social, pari al 9,5%.

Smartphone alla guida: come utilizzarlo evitando il rischio di incidenti stradali

Il rischio riguardante l’utilizzo degli smartphone alla guida, che sia per telefonare o per inviare messaggi e controllare i social, non è chiaramente solo quello primario legato alla sicurezza. La contravvenzione dal punto di vista legale è infatti piuttosto salata: dai 322 euro fino a 1.294 euro di multa, in base alla tipologia di infrazione. Con aumenti previsti con il nuovo codice della strada.

Onde evitare entrambe le spiacevoli conseguenze, si può optare per alternative decisamente valide. In primis, è consigliabile dotarsi di auricolari bluetooth: con questi dispositivi, non vi è la necessità di impegnare le mani mentre si è alla guida lasciando appunto il controllo del volante. L’attenzione resta dunque alla strada e al pieno controllo del veicolo, pur riuscendo a mantenere una conversazione telefonica alla guida. Online si trovano recensioni dei migliori modelli di auricolari bluetooth del momento, utili a scegliere più facilmente tra le tante opzioni disponibili sul mercato.

In alternativa a essi, anche il vivavoce può essere un espediente pratico perché non richiede l’utilizzo diretto del cellulare alla guida. Per i messaggi, è invece il caso di posticipare le risposte a un momento di sosta, oppure si può beneficiare delle funzionalità di riconoscimento vocale attraverso apposite app o dispositivi.

In conclusione, il crescente utilizzo degli smartphone alla guida ha portato a un picco di incidenti, in particolare durante le chiamate di lavoro. Per ridurre il rischio, è consigliabile utilizzare auricolari bluetooth, vivavoce o il riconoscimento vocale per effettuare chiamate senza distrazioni visive e mantenere le mani sul volante. La sicurezza stradale deve essere sempre una priorità, e l’adozione di queste soluzioni può contribuire a prevenire incidenti e promuovere una guida responsabile.