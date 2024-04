Italiani e tempo libero tra fai da te e viaggi vicino a casa

Come passano il tempo libero gli italiani? Soprattutto, hanno del tempo libero? Elementi come la pandemia, il lavoro da remoto e la trasformazione digitale hanno cambiato la cultura del tempo libero, in Italia come nel resto del mondo.

Secondo i dati dell’Osservatorio realizzato da SWG/RACHAEL e KuriUin, le attività preferite dagli italiani durante il tempo libero sono di due tipologie: perdersi e rilassarsi nella natura (74%) oppure dedicarsi ad attività legate al mondo del cibo (69%). Però, le preferenze tra generazioni cambiano proprio a seconda dell’età. Infatti, i Boomer e la Gen X preferiscono passare il tempo libero in famiglia, mentre i Millennial e la Gen Z preferisce trovare del tempo per sé oppure per una cerchia ristretta di amici.

Una tendenza emerge uguale per tutte le generazioni: la prossimità. Nel tempo libero, il 68% degli italiani non si allontana molto da casa, anche per ragioni economiche. Quindi, gli italiani si dedicano al turismo vicino a casa, visitando i piccoli borghi oppure facendo gite fuori porta.

Non mancano nemmeno gli italiani che passano il loro tempo libero facendo del fai da te, dedicandosi ad attività come i lavori in casa, la decorazione, l’orto oppure il giardinaggio. Oltre il 90% degli italiani si è dedicato a una di queste attività che permettono di risparmiare facendo un lavoro comunque preciso. Tutto questo grazie, tra gli altri, a strumenti come gli occhielli a vite, strumenti versatili e resistenti per essere fissati su legno e muratura per appendere cornici, rende oppure specchi.

Insomma, il fai da te per il tempo libero non è mai stato così facile. Anche conosciuto come Do It Youself, DIY, un neologismo in inglese che è entrato a far parte del linguaggio italiano. E questo non è certo l’unico neologismo in inglese che mostra le nuove tendenze del tempo libero. Per quanto riguarda il mondo dei viaggi, è recentemente emerso il termine “gramping.” Si tratta di una vacanza tra nonni e nipoti, senza la presenza dei genitori. È un modo per unire le generazioni attraverso l’attività all’aria aperta come il camping, meglio se nella sua versione glamping, cioè di lusso e completo di tutti i comfort della vita moderna.

Però, gli italiani non hanno abbastanza tempo libero e spesso, quando ce l’hanno, sono troppo stressati per goderselo. Infatti, solo 1 italiano su 2 pensa che il tempo libero a propria disposizione sia sufficiente, mentre un recente rapporto Istat ha mostrato che, nella vita quotidiana, gli italiani hanno appena 4 ore e 54 minuti da dedicare a se stessi. Il 49% degli italiani si è abituato allo stress mentre le donne sono quelle più colpite dal burnout, uno stato di stress cronico.

Quindi, gli italiani sono tra i più stressati del mondo, ma le nuove tendenze del tempo libero possono invertire la rotta. Tra queste c’è la rinascita della vacanza (e della vita) in camper, con le coppie over 50 che scelgono i comfort e le coppie giovani di nomadi digitali che lavorano da remoto in località da sogno. Sempre più in voga sono anche i giochi online, dalle app del sudoku fino ai giochi di multiplayer con le console ed i visori di realtà virtuale.

Continua a leggere le notizie di Diario di Torino e segui la nostra pagina Facebook