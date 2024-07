Gli imballaggi riciclabili di Brafim

L’involucro con cui si vuole proteggere il prodotto o gli oggetti durante il trasporto è l’imballaggio.

Le tipologie e i prodotti per l’imballaggio variano a seconda del tipo di merce che protegge. Inoltre, è un elemento che facilita la conservazione e resiste agli agenti esterni come le intemperie e la polvere.

Una delle maggiori sfide nel settore degli imballaggi oggi ha a che fare con le grandi quantità di rifiuti ad essi attribuiti in tutto il mondo. Per questo motivo alcune aziende come Brafim hanno adottato misure in tal senso e hanno cominciato a parlare di imballaggi riciclabili come soluzione ecologica per il futuro.

Brafim è un’azienda spagnola specializzata in prodotti di imballaggio per tutti i tipi di merci. Dal 1985 producono per i settori automobilistico, alimentare, farmaceutico, cosmetico, igiene, arti grafiche, arredamento e decorazione. Operano anche nei settori dell’edilizia, del vetro, della ceramica, delle arti grafiche, delle mostre, dell’elettronica, degli elettrodomestici e, più recentemente, dell’e-commerce.

Per quanto riguarda il dibattito attuale, Brafim ricorda che sono stati pionieri nella produzione di quello che chiamano packaging sostenibile. Questa industria con sede a Barcellona sottolinea che queste preoccupazioni sono nel suo DNA da quando ha inaugurato il suo impianto di riciclaggio del polistirolo. Hanno visto un’opportunità di business quando pochissime persone parlavano di riciclaggio a livello industriale.

Brafim ha ottenuto il riconoscimento come azienda sostenibile impegnata nella tutela dell’ambiente almeno dal 1993. Attualmente, il suo portafoglio di prodotti è composto da involucri ottimizzati di dimensioni migliori, che riducono l’impatto ambientale. L’azienda indica che questo tipo di soluzioni occupa meno spazio di stoccaggio e di carico e facilita le operazioni di trasporto.

Imballaggio riciclabile

L’imballaggio riciclabile è un prodotto realizzato con materiali che garantiscono il riutilizzo al 100%. Il concetto copre anche i materiali compatibili con l’ambiente e quelli realizzati con materie prime biodegradabili. Cioè si decompongono rapidamente senza effetti dannosi sull’ecosistema.

In quanto azienda impegnata nella sostenibilità, Brafim ritiene che questo sia il futuro del settore. Non è più sufficiente produrre solo con materie prime riciclate, ma è possibile riciclare anche i prodotti di imballaggio. Il tutto mantenendo la resistenza dell’imballo per proteggere il prodotto ed evitare imprevisti lungo tutta la filiera.

Quest’ultima cosa è vitale per Brafim, perché l’azienda ritiene che non ci sia niente di più inquinante di un prodotto che arriva rotto a destinazione. Ecco perché i progetti devono soddisfare i più elevati standard di qualità per ridurre le rotture. Questi progetti sono preparati in base a ciascun tipo di prodotto per evitare un imballaggio eccessivo, che, a sua volta, serve a ridurre i costi per i clienti.

