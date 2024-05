D’AMBLÈ: gastronomia e bistrot con un tocco irriverente

Nel cuore pulsante di San Salvario, Torino, precisamente in Via Berthollet 23/a, sorge un luogo dove la tradizione piemontese incontra l’innovazione culinaria: D’AMBLÈ – Bistronomia Irriverente. Questo bistrot-gastronomia, dall’atmosfera calda e familiare, invita torinesi e turisti a scoprire una cucina che sa di casa ma sorprende con tocchi irriverenti e moderni.

L’accoglienza di D’AMBLÈ

Varcando la soglia di D’AMBLÈ, ci si immerge in un ambiente che evoca il comfort delle case di una volta. Tavoli in legno e marmo, sedie spaiate, lampadari artigianali in ferro battuto e stoviglie dal gusto retrò creano un’atmosfera accogliente, arricchita dal profumo invitante dei piatti casalinghi. La cucina, affidata alle mani esperte di Alberto Gremo, con la sala guidata dalla sommelier Greta Stella, offre un’esperienza che combina il meglio della tradizione con un pizzico di originalità.

Bistronomia e irriverenza

D’AMBLÈ non è solo un bistrot, ma una vera e propria bistronomia: i piatti tipici, preparati con ingredienti stagionali e locali, sono disponibili anche in comode monoporzioni, perfette per l’asporto. È questa fusione di concetti a rendere il locale speciale. L’irriverenza si manifesta nella rivisitazione creativa delle ricette tradizionali, proponendo sapori familiari con un twist moderno.

Il menù di D’AMBLÈ

Il menu di D’AMBLÈ è un viaggio nei sapori della tradizione piemontese, reinterpretati con un tocco personale. I “D’amblerini” sono piatti ideali per ogni momento della giornata, da gustare in loco o da portare via. Tra le proposte imperdibili troviamo il vitello tonnato, il pain brioche con burro e acciughe, la tatin di patate, porri e salsiccia, e il flan di verdure di stagione con fonduta d’alpeggio. Non mancano sfiziosità come le polpette di baccalà mantecato e il burger di melanzane.

Piatti da condividere

Per chi ama condividere, D’AMBLÈ propone piatti conviviali come il Sautissé, una selezione di salumi e formaggi accompagnati da miele e composte, il Maslé, con vitello tonnato, salsiccia di Bra e tartare di Fassona, e il Campagnin, con tomino fresco ai due bagnetti, insalata russa e giardiniera. Ogni piatto è pensato per esaltare i sapori genuini della cucina piemontese, mantenendo una semplicità che conquista.

L’offerta di D’AMBLÈ si completa con una carta di primi, secondi e dolci, che spaziano tra opzioni vegetariane, di carne e di pesce, soddisfacendo tutti i palati. La cantina, selezionata con cura, propone vini di produttori indipendenti che utilizzano metodi di vinificazione biologici e naturali, in perfetta armonia con la filosofia del locale.

La bottega di delizie

All’ingresso, una credenza colma di vasetti e burnìe con specialità piemontesi offre la possibilità di portare a casa o regalare un pezzo della tradizione locale. Questo tocco finale rende D’AMBLÈ non solo un luogo dove mangiare, ma anche una bottega dove scoprire e acquistare eccellenze gastronomiche.

Il luogo ideale per ogni momento

Colorato, accogliente e familiare, D’AMBLÈ è il punto di incontro ideale per aperitivi, pranzi e cene in compagnia, un luogo dove sentirsi sempre a casa, coccolati da sapori autentici e atmosfere rassicuranti. In un quartiere cosmopolita come San Salvario, D’AMBLÈ si distingue come un’oasi di tradizione e innovazione, pronta a sorprendere e deliziare chiunque vi entri.

