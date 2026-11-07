Wrestling Legends Tour a Collegno: Homare è campione, ma il titolo si difende a Napoli

Il NWE Wrestling Legends Tour farà tappa al PalaCollegno venerdì 27 novembre 2026, con inizio dello show alle 21 e apertura delle porte alle 19.30. L’appuntamento arriva il giorno dopo la sfida per il titolo Open the Brave Gate annunciata a Napoli tra il nuovo campione Homare e Último Dragón: il match per la cintura, quindi, è previsto nella tappa campana, non in quella di Collegno.

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La promozione indica per l’evento piemontese anche Último Dragón, insieme a Raj Dhesi, noto in passato come Jinder Mahal, Uhaa Nation, Vampiro, Subculture, un gruppo di luchador e King Danza. La scheda ufficiale della tappa di Collegno annuncia i nomi, ma non dettaglia gli incontri: non è quindi possibile attribuire alla serata piemontese un match specifico tra quelli del tour.

Homare ha conquistato la cintura il 5 novembre

Homare è diventato il 57° campione Open the Brave Gate il 5 novembre, battendo Dragon Kid nella finale che assegnava il titolo vacante. Il risultato è riportato anche nell’albo ufficiale della cintura DRAGONGATE. Dopo l’incontro, Último Dragón ha lanciato la sfida per il 26 novembre a Napoli: la data è stata riferita dalla stampa specializzata giapponese, mentre la pagina NWE dedicata a Collegno non presenta quella contesa come parte del programma del 27.

Per il pubblico torinese la novità concreta è dunque una serata dal vivo con diversi nomi internazionali, non una difesa del titolo giapponese. Il calendario pubblicato dall’organizzatore colloca la tappa al PalaCollegno, in via Antica di Rivoli 21; i biglietti sono in vendita tramite TicketOne.