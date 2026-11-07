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Wrestling Legends Tour a Collegno: Homare è campione, ma il titolo si difende a Napoli

Il 27 novembre il tour NWE farà tappa al PalaCollegno con Último Dragón tra i nomi annunciati. La sfida per il titolo Open the Brave Gate è invece prevista a Napoli il giorno prima.
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21 ore fa

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Illustrazione di un angolo di ring da wrestling con corde in primo piano e un’arena indoor semplificata sullo sfondo.
Il NWE Wrestling Legends Tour farà tappa al PalaCollegno il 27 novembre 2026. Illustrazione del ring come simbolo della serata dal vivo. Illustrazione generata con intelligenza artificiale. (© Diario di Torino / AI)
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Il NWE Wrestling Legends Tour farà tappa al PalaCollegno venerdì 27 novembre 2026, con inizio dello show alle 21 e apertura delle porte alle 19.30. L’appuntamento arriva il giorno dopo la sfida per il titolo Open the Brave Gate annunciata a Napoli tra il nuovo campione Homare e Último Dragón: il match per la cintura, quindi, è previsto nella tappa campana, non in quella di Collegno.

La promozione indica per l’evento piemontese anche Último Dragón, insieme a Raj Dhesi, noto in passato come Jinder Mahal, Uhaa Nation, Vampiro, Subculture, un gruppo di luchador e King Danza. La scheda ufficiale della tappa di Collegno annuncia i nomi, ma non dettaglia gli incontri: non è quindi possibile attribuire alla serata piemontese un match specifico tra quelli del tour.

Homare ha conquistato la cintura il 5 novembre

Homare è diventato il 57° campione Open the Brave Gate il 5 novembre, battendo Dragon Kid nella finale che assegnava il titolo vacante. Il risultato è riportato anche nell’albo ufficiale della cintura DRAGONGATE. Dopo l’incontro, Último Dragón ha lanciato la sfida per il 26 novembre a Napoli: la data è stata riferita dalla stampa specializzata giapponese, mentre la pagina NWE dedicata a Collegno non presenta quella contesa come parte del programma del 27.

Per il pubblico torinese la novità concreta è dunque una serata dal vivo con diversi nomi internazionali, non una difesa del titolo giapponese. Il calendario pubblicato dall’organizzatore colloca la tappa al PalaCollegno, in via Antica di Rivoli 21; i biglietti sono in vendita tramite TicketOne.

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