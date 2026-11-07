Piemonte Awards 2026, baseball e softball premiati il 21 novembre a Castellamonte

I Piemonte Awards di baseball e softball sono in programma sabato 21 novembre 2026 al Pala San Bernardo di Castellamonte, in via Barengo 10. La cerimonia di fine stagione assegnerà riconoscimenti ad atleti e associazioni sportive piemontesi; l’annuncio del Comitato regionale FIBS indica anche premi per autorità civili e militari e alcuni giornalisti.

Data, sede e carattere della manifestazione sono riportati anche nella presentazione pubblicata il 16 ottobre sui Piemonte Awards 2026. I dettagli su ospiti e riconoscimenti citati qui provengono invece dalla comunicazione email inviata alla redazione dall’ufficio stampa del Comitato regionale.

La prima edizione organizzata dal nuovo Comitato regionale

Per il Comitato regionale Piemonte della Federazione Italiana Baseball Softball (FIBS) sarà il primo evento organizzato dalla sua elezione, con la collaborazione dell’Asd Canavese Academy. La manifestazione è pensata come appuntamento di chiusura della stagione agonistica e premia società e atleti che si sono distinti nel corso del 2026.

Il formato ha precedenti recenti in diversi comuni piemontesi. Nel 2025 la cerimonia si svolse ad Avigliana e premiò squadre, atleti, tecnici e dirigenti di baseball, softball e baseball5, come documenta il resoconto dell’edizione precedente. La presentazione del 2026 ricorda che gli appuntamenti, avviati nel 2022, hanno toccato Novara, Fossano, Vercelli e Avigliana prima di arrivare a Castellamonte.

Gli ospiti annunciati e i riconoscimenti

Secondo la comunicazione del Comitato, hanno confermato la presenza l’assessore regionale allo Sport Paolo Bongioanni, il presidente della FIBS Marco Mazzieri e i consiglieri federali Sabrina Olivero e Marco Mannucci. Per il Comune di Castellamonte, che patrocina l’evento, sono indicati il sindaco Pasquale Mario Mazza e l’assessore allo Sport Claudio Bethaz.

Tra gli atleti che saranno premiati sono citati Marco Artitzu, Williams Wong e Laura Vigna, presentati nella comunicazione come componenti delle Nazionali d’élite di baseball e softball. L’annuncio prevede inoltre riconoscimenti per autorità civili e militari e per alcuni giornalisti, senza specificarne i nomi.

La serata si chiuderà con il premio Defender, destinato alla società che si sarà maggiormente distinta nella stagione 2026. Nell’edizione 2025, secondo il resoconto di Tuttosport, il premio fu assegnato sulla base dei piazzamenti nei campionati di baseball e softball; la comunicazione per il 2026 non precisa se il criterio sarà identico.

Orario e lista completa dei premiati non sono ancora indicati

La comunicazione ricevuta riporta la data e l’indirizzo del Pala San Bernardo, ma non l’orario d’inizio né l’elenco completo dei premiati. Anche la presenza degli ospiti è riferita sulla base di quanto annunciato dal Comitato e non è stata verificata direttamente con i singoli invitati. Per chi intende seguire la cerimonia, questi dettagli restano quindi da acquisire dal Comitato organizzatore.