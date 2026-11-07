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Il Winter Games Express è esposto al Choco-Story di Torino

Una comunicazione inviata alla redazione segnala il Winter Games Express esposto nelle vetrine del Choco-Story. Le fonti pubbliche consultate parlano dell’arrivo della locomotiva, ma non chiariscono se a Torino sia stato trasferito l’intero treno da record.
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24 ore fa

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Illustrazione della locomotiva del Winter Games Express realizzata in cioccolato, presentata in una vetrina espositiva.
La locomotiva del Winter Games Express è segnalata esposta nelle vetrine del Choco-Story Torino. Le fonti citate non chiariscono se a Torino sia arrivato l’intero convoglio. Illustrazione generata con intelligenza artificiale. (© Diario di Torino / AI)
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Il Winter Games Express è esposto nelle vetrine del Choco-Story Torino, secondo una comunicazione inviata alla redazione. Il calendario online del progetto indicava il museo tra le tappe del 7 novembre 2026. Le fonti pubbliche consultate prima della tappa riferivano invece l’arrivo della locomotiva: non chiariscono se a Torino sia stato trasferito anche l’intero convoglio da record.

La distinzione conta perché il treno misura 55,27 metri. L’opera è entrata nel Guinness World Records come la più lunga scultura di cioccolato, ma la lunghezza del record non coincide necessariamente con quella dell’allestimento torinese.

Il record del Winter Games Express

Il Guinness World Record è stato ottenuto a Milano il 26 gennaio 2026: la scultura misura 55,27 metri e pesa 28 quintali. La comunicazione di Puratos sul riconoscimento definisce la categoria come “Longest Chocolate Sculpture” e colloca l’iniziativa nel programma della Cultural Olympiad di Regione Lombardia per i Giochi invernali di Milano Cortina 2026.

Il progetto ha coinvolto realtà italiane e maltesi. Dopo l’esposizione di una parte del Winter Games Express alla Fiera Campionaria di Bergamo, L’Eco di Bergamo ha riferito che la locomotiva avrebbe raggiunto il Choco-Story Torino. La notizia pubblicata prima della tappa parla della locomotiva, non documenta il trasferimento a Torino di tutti i 55,27 metri di scultura.

Il museo e le informazioni per la visita

Il Choco-Story si trova in via Sacchi 38, a pochi passi dalla stazione di Porta Nuova. Il percorso racconta la storia del cacao e del cioccolato e comprende oltre 700 oggetti, secondo la scheda di Turismo Torino.

Le fonti disponibili non specificano per quanto tempo l’opera resterà esposta né le condizioni per vederla. Prima di organizzare la visita, è quindi opportuno verificare le informazioni aggiornate direttamente con il museo; il calendario di Turismo Torino per il Choco Tram riporta i contatti e gli orari dell’iniziativa, ma non quelli dell’esposizione del Winter Games Express.

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