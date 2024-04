Makr Shakr rivoluziona il settore del bartending a Torino

La scena del bartending ha subito una rivoluzione grazie all’avvento dell’intelligenza artificiale. Dirigere cocktail e distillati, selezionare, comporre, shakerare, sono compiti affidati ormai a robot impeccabili. Questa innovazione, se da una parte conquista la clientela con drink perfetti, dall’altra solleva interrogativi sul futuro del settore.

Makr Shakr: il bar robotizzato

La novità sbarcherà a Torino con l’apertura del primo flagship bar di Makr Shakr, situato in via Carlo Alberto. Sebbene non sia una novità assoluta per la città, rappresenta comunque un salto di qualità rispetto alle precedenti esperienze temporanee. Makr Shakr, leader nel settore dei bar robotici, ha già conquistato clienti in tutto il mondo, trasformandosi da start-up a impresa consolidata.

Una partnership uomo-macchina per l’eccellenza del servizio

Il CEO dell’azienda, Emanuele Rossetti, sottolinea l’importanza della collaborazione tra esseri umani e macchine nell’erogare un servizio di alta qualità. Sebbene i robot siano operativi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, due baristi umani saranno sempre presenti nel locale. Questa sinergia tra intelligenza artificiale e competenze umane rappresenta il futuro del settore.

Un menù versatile

Il bar non offre solo cocktail, ma anche caffetteria grazie a partnership con brand rinomati come Martini & Rossi e Lavazza. Dai classici caffè italiani alle ricette personalizzate, il cliente ha l’opportunità di sperimentare e creare nuovi gusti, sempre supportato dall’efficienza del braccio robotico di Makr Shakr.

Il ruolo dell’intelligenza artificiale nel settore del food and beverage

Oltre alla preparazione dei drink, l’intelligenza artificiale si prefigura un ruolo sempre più centrale nella creazione di nuove ricette, basate sui dati raccolti sulle preferenze della clientela. L’uso dell’IA non si limita alla sicurezza dei robot, ma si estende alla personalizzazione dell’esperienza del cliente, aprendo le porte a un futuro di innovazione nel settore del food and beverage.

Il futuro dell’esperienza culinaria

L’inaugurazione del bar robotizzato, prevista per mercoledì 10 aprile, sarà accompagnata da un panel di discussione intitolato “Tech & The City“. L’evento vedrà la partecipazione di esperti del settore e autorità accademiche, che esploreranno le implicazioni della tecnologia nell’ambito dell’innovazione culinaria. Con un orario di apertura giornaliero dalle 8 alle 21, il bar Makr Shakr promette di offrire una esperienza unica, in cui tradizione e tecnologia si fondono per creare un ambiente accogliente e all’avanguardia.

