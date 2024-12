Torino si conferma leader tecnologico, terza tra le Tech Cities italiane

Torino conquista il terzo posto nella classifica delle Tech Cities italiane, secondo il report Tech Cities 2024 di Experis, brand del gruppo Manpower. Questo riconoscimento è frutto di una crescente domanda di professionisti IT, con compensi competitivi e un settore in espansione. Analizziamo i dati e le prospettive per il capoluogo piemontese.

Torino, un hub tecnologico in crescita

Con il 5% delle offerte di lavoro in Italia nel settore IT e una RAL media di 44.063 euro, Torino si piazza sul podio tra le città tecnologiche italiane, preceduta solo da Milano e Padova. Le figure professionali più richieste sono i Model Based Design Engineer e gli Embedded System Engineer, con il 42% e il 21% delle offerte nazionali rispettivamente.

Questa crescita riflette un comparto tech dinamico, con un aumento del +41% delle assunzioni previste per il quarto trimestre 2024, nonostante il 77% delle aziende IT segnali una carenza di talenti.

Le figure IT più richieste a Torino

Il report evidenzia la domanda di profili altamente qualificati. Ecco le posizioni più rilevanti:

Chief Technology Officer (CTO) : retribuzione media annua di 70.000 euro;

: retribuzione media annua di 70.000 euro; Infrastructure Manager : 55.000 euro;

: 55.000 euro; SOC Manager : 50.000 euro;

: 50.000 euro; Java Developer, Data Scientist e Full Stack Developer: 35.000 euro.

Il settore IT torinese eccelle anche per i professionisti legati alla sicurezza informatica e al cloud computing, con una significativa presenza di Cloud Developer e DevOps Engineer.

Torino guida il futuro tecnologico in Italia

Torino si distingue per l’innovazione e l’adozione di nuove tecnologie. Il digitale è il settore più dinamico per l’occupazione, con un forte impatto anche su sostenibilità e sicurezza IT.

“Le figure IT & Technology sono strategiche per le aziende e rappresentano il futuro dell’innovazione. Torino è un esempio di come una città possa crescere grazie all’investimento in competenze digitali”, afferma Salvatore Basile, Direttore di Experis Italia.

Una sfida da cogliere

Nonostante il successo, la carenza di talenti rimane una sfida per Torino e l’Italia. Investire in formazione tecnica e attirare professionisti qualificati sarà fondamentale per mantenere la competitività del capoluogo piemontese nel panorama tecnologico italiano.

