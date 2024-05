L’arrivo imminente della nuova bierstube Löwengrube al To Dream, il più grande Urban District del Piemonte, promette di portare una ventata di autentica atmosfera bavarese nella vivace cornice di Corso Romania 460, tra Torino e Settimo Torinese.

Un brand italiano dall’anima bavarese

Dietro il marchio e il format straniero si cela un’iniziativa imprenditoriale tutta italiana. Avviata in Toscana nel 2005 da Pietro Nicastro e Monica Fantoni, Löwengrube vanta oggi una solida rete di circa trenta punti vendita e impiega già 600 persone in tutta Italia.

Un’opportunità di lavoro nel cuore di Torino

La presenza dell’insegna Löwengrube a Torino non è nuova, con due locali già operativi a Sassi e Nichelino. Tuttavia, l’apertura del nuovo locale al To Dream ha dato il via alla ricerca di nuovo personale, con 10 posizioni aperte per camerieri e operatori di sala e 6 per cuochi di cucina.

Esperienza e formazione

I candidati selezionati saranno sottoposti a un percorso di formazione interno, essenziale per garantire l’omogeneità dell’esperienza e della qualità del servizio in tutti i punti vendita. L’esperienza in campo è richiesta ma sarà affinata attraverso questo programma, evidenziando l’importanza attribuita alla preparazione del personale.

Un locale versatile per ogni occasione

La bierstube si estenderà su una superficie di 350 metri quadri, con capacità per oltre 180 persone. Le sue sale, suddivise in diverse aree, accoglieranno sia gruppi conviviali che famiglie, offrendo spazi dedicati ai più piccoli e aree riservate per coppie e gruppi di amici.

Un’atmosfera autentica da Oktoberfest permanente

Löwengrube proporrà l’autenticità delle bierstube bavaresi, con arredi in legno, personale in costume tradizionale e musica popolare del luogo. Il menù offrirà le prelibatezze della tradizione culinaria bavarese e altoatesina, accompagnate dalle rinomate birre dei marchi storici della celebre festa di Monaco.

Flessibilità nei contratti di lavoro

I contratti proposti saranno adattabili alle esigenze dei candidati, offrendo opportunità sia full-time che part-time, a tempo determinato e a chiamata.

LöwenOpenDAY

Per coloro che desiderano cogliere questa opportunità, il 23 maggio 2024 sarà dedicato interamente ai colloqui conoscitivi presso il ristorante Löwengrube al To Dream. Sarà possibile prenotare un colloquio in presenza consultando il sito ufficiale dell’azienda o inviando la propria candidatura via e-mail.

Candidature aperte

Gli interessati possono inviare la propria candidatura all’indirizzo e-mail hr@lowengrube.it. L’avventura in un locale Löwengrube potrebbe essere l’inizio di un’esperienza professionale stimolante e gratificante, immersi nelle autentiche atmosfere delle tradizioni culinarie bavaresi.

