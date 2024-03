Le città di Catania, Udine e Torino sono pronte ad accogliere le nuove edizioni di NeetON, un progetto innovativo dedicato a favorire l’ingresso nel mondo dei lavoro dei giovani Neet (Not in Education, Employment or Training). In un’Italia dove la percentuale di giovani tra i 15 e i 29 anni che non si formano, non studiano e non lavorano è tra le più alte d’Europa, NeetON si pone come una risposta concreta a questa sfida socio-economica.

Una partnership per il futuro dei giovani nel mondo del lavoro

Promosso da Bosch Italia in collaborazione con LabLaw, ManpowerGroup, Fondazione Human Age Institute e la Corporate Academy Bosch TEC, NeetON è un’iniziativa che mira a trasferire competenze tecniche e trasversali ai giovani Neet, permettendo loro di accedere e competere nel mondo del lavoro.

Le precedenti edizioni hanno coinvolto oltre 230 partecipanti, con oltre 2400 ore di formazione erogate. L’80% dei partecipanti ha trovato opportunità lavorative entro sei mesi dal termine del progetto. Il 2024 vedrà l’espansione del programma con tre nuove edizioni coinvolgendo più di 50 giovani.

Focus sulle professioni del futuro a portata di click

Quest’anno NeetON punta su due figure professionali di rilievo: il tecnico dell’automazione industriale e l’operatore Industry 4.0. Queste figure sono sempre più richieste in un mercato del lavoro in continua trasformazione digitale.

A partire dal 18 marzo, a Catania prenderà il via la prima edizione, seguita da Udine il 3 aprile, mentre Torino ospiterà l’ultimo appuntamento in autunno. I giovani interessati, disoccupati da almeno 12 mesi, entro i 35 anni di età e residenti in Italia, possono candidarsi direttamente sul sito di ManpowerGroup.

I partecipanti seguiranno lezioni in presenza e avranno accesso a contenuti online. Inoltre, i project work permetteranno loro di applicare concretamente le nozioni apprese e di interagire direttamente con le aziende, facilitando così il loro ingresso nel mondo del lavoro.

Il commento dei promotori

“Formazione e orientamento dei giovani sono temi al centro dell’attenzione di Bosch. NeetON si pone l’obiettivo di restituire fiducia e motivazione ai ragazzi che non studiano e non lavorano, contribuendo così alla costruzione del loro futuro professionale”, ha dichiarato Roberto Zecchino, Deputy General Manager & Corporate Vice President Human Resources Bosch Group South Europe.

“NeetON è una mano tesa alle nuove generazioni per intraprendere o riprendere un percorso all’interno della società come protagonisti attivi del proprio futuro”, ha spiegato Francesco Rotondi, Name Partner LabLaw.

“Da cinque anni crediamo e ci impegniamo in questo progetto perché penso che solo con una sinergia tra i partner si possano ottenere risultati concreti e accompagnare realmente i giovani Neet verso il mondo del lavoro”, ha sottolineato Anna Gionfriddo, Amministratrice Delegata di ManpowerGroup Italia.