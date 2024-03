Torino, culla mondiale dell’automotive, si prepara a ospitare la quarta edizione di VTM – Vehicle & Transportation Innovation Meetings, un evento imperdibile nel panorama internazionale della mobilità. Il capoluogo piemontese, noto epicentro dell’industria automobilistica e dei trasporti, accoglierà il mondo della tecnologia automobilistica il 26 e 27 marzo presso il Lingotto Fiere-Padiglione 1, in una location che si adatta alla crescita esponenziale dell’evento.

Il VTM, promosso dalla Regione Piemonte e dalla Camera di Commercio di Torino e organizzato da abe in collaborazione con Ceipiemonte e ICE Agenzia, si conferma come un’importante piattaforma di business, riunendo 230 buyer e decision maker provenienti da 90 aziende leader del settore della mobilità.

Conferenza inaugurale, prospettive e futuro della mobilità

La conferenza inaugurale del VTM 2024 si aprirà il 26 marzo con la partecipazione di illustri figure istituzionali e aziendali, tra cui il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e il Presidente della Camera di Commercio di Torino, Dario Gallina. Bain & Company Italia presenterà lo scenario dell’industria automobilistica, delineando le sfide e le opportunità legate alla decarbonizzazione e ai nuovi equilibri geopolitici. Autotech Venture e Stellantis offriranno rispettivamente una visione sulle aree tecnologiche di interesse per gli investitori e una roadmap sulla mobilità sostenibile.

Inoltre, VTM 2024 si propone di mostrare una visione futuristica della mobilità urbana, con soluzioni più efficienti e sostenibili. L’esposizione presenterà anteprime nazionali e internazionali, tra cui il prototipo della EVO 38 di Kimera e la H2 Speed di Pininfarina, evidenziando l’innovazione e l’impegno verso la sostenibilità ambientale.

Il programma completo dell’evento è disponibile sul sito https://italy.vehiclemeetings.com/index.php/conference/conference-program-2024.

Il ruolo del Piemonte nell’automotive

Il Piemonte e la sua capitale, Torino, sono da sempre il cuore dell’industria automobilistica italiana e della tecnologia europea per i trasporti. La regione ospita i principali attori del settore, garantendo una filiera produttiva completa e competenze uniche che vanno dalla progettazione alla produzione, dall’architettura elettronica alla robotica.

VTM 2024 si prospetta dunque come un evento di rilevanza internazionale, che evidenzia il ruolo cruciale del Piemonte nell’industria automobilistica e dei trasporti. La sinergia tra istituzioni, aziende e organizzazioni accademiche si conferma fondamentale per affrontare le sfide della transizione energetica e per proiettare il territorio verso nuovi mercati e opportunità.