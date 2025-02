Imprese straniere in Piemonte, un motore di sviluppo per la regione

L’imprenditoria straniera in Piemonte continua a crescere, portando con sé nuove competenze e contribuendo a rinnovare il tessuto economico regionale. Secondo gli ultimi dati, a fine dicembre 2024 le imprese guidate da stranieri registrate in Piemonte hanno raggiunto quota 53.839, con un incremento di 1.625 unità rispetto all’anno precedente (+3,1%). Questo trend di crescita, che si distingue da oltre un decennio, si contrappone alla flessione delle imprese non straniere, calate del 1,3%.

Una crescita decennale che sostiene il tessuto economico regionale

Il Registro imprese delle Camere di commercio certifica come, dal 2014 a oggi, la componente straniera abbia generato un saldo positivo di +14.397 aziende, mentre quelle non straniere hanno perso quasi 42.000 unità. Questa dinamica ha consentito di contenere la contrazione del sistema imprenditoriale piemontese, rafforzando il ruolo dei nati all’estero in regione. Oggi, le imprese straniere rappresentano il 12,8% del totale piemontese, rispetto all’8,8% di dieci anni fa.

Il Piemonte nel panorama nazionale

Le quasi 54mila imprese straniere operative in Piemonte costituiscono l’8,1% delle 666.767 aziende straniere registrate in Italia, che rappresentano a loro volta l’11,3% dell’intero sistema imprenditoriale nazionale. In questo contesto, regioni come Liguria (16,7%), Toscana (16,4%) ed Emilia-Romagna (14,1%) vantano percentuali di incidenza ancor più elevate. Tuttavia, la performance piemontese conferma un trend di espansione costante e rilevante.

Costruzioni, commercio e turismo: i settori trainanti

Tra i comparti di attività prediletti dai titolari stranieri:

Costruzioni (33,1%) , il settore in cui la presenza straniera è più marcata (27,3% di tutte le imprese edili del Piemonte);

, il settore in cui la presenza straniera è più marcata (27,3% di tutte le imprese edili del Piemonte); Commercio (23,9%) , che vede il 14,1% delle proprie realtà guidate da imprenditori nati all’estero;

, che vede il 14,1% delle proprie realtà guidate da imprenditori nati all’estero; Turismo (9,1%), con una quota rilevante pari al 16,7% del totale del comparto.

Si aggiungono gli altri servizi (21,6%) e, con incidenza minore, il settore industriale (5,9%) e l’agricoltura (2,2%).

Ditte individuali e società di capitale in crescita

Il 79,7% delle imprese straniere piemontesi è costituito come ditta individuale, un dato che indica un modello di business più snello e meno strutturato. Tuttavia, si osserva un aumento significativo delle società di capitale (12,8%), che hanno quasi raddoppiato la propria incidenza rispetto a dieci anni fa (5,8%). Le società di persone, invece, si attestano al 6,8% e le altre forme giuridiche, comprendenti cooperative e consorzi, pesano per lo 0,7%.

Torino leader, ma crescono tutte le province

Nel 2024, 6 imprese straniere su 10 registrate in Piemonte hanno sede in provincia di Torino, confermando il capoluogo come hub imprenditoriale. Seguono Cuneo (9,8%) e Alessandria (9,3%). In termini di incidenza sul tessuto locale, si distinguono Torino (14,9%) e Novara (13,0%), mentre Cuneo (8,2%) e Biella (7,1%) presentano valori più contenuti.

Tutte le province piemontesi, tra il 2023 e il 2024, hanno registrato un incremento delle imprese straniere. Le crescite più consistenti si sono verificate a Cuneo (+7,4%) e Biella (+4,6%), mentre Torino (+2,4%), Verbano C.O. (+2,8%) e Vercelli (+2,8%) hanno registrato aumenti più moderati.

Prospettive future e ruolo delle istituzioni

Le istituzioni regionali e le associazioni di categoria, come sottolineato dal Presidente di Unioncamere Piemonte Gian Paolo Coscia, sono chiamate a supportare questa evoluzione con misure di semplificazione burocratica, consulenza mirata e accompagnamento. L’obiettivo è rafforzare la competitività del Piemonte, favorendo l’inclusione e lo sviluppo di nuove opportunità di lavoro.

L’imprenditoria straniera si conferma un motore fondamentale per la crescita e la vitalità del territorio piemontese. Il contributo di nuove idee e competenze, unito all’impegno delle istituzioni nel creare un ecosistema favorevole, promette di rilanciare e diversificare il tessuto economico regionale, anche di fronte alle sfide e alle trasformazioni in atto.

