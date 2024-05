Torino conquista una nuova prestigiosa posizione nel panorama culinario globale grazie a Bifrò, il ristorante di Roberto e Laura Pintadu, che ha recentemente scalato ben 41 posizioni nella classifica delle migliori steakhouse del mondo. Il locale di via Mazzini 23/c è ora al 37° posto, superando leggendari ristoranti come Gallagher’s, Peter Luger e Porter House.

Un trionfo per Bifrò

Bifrò non è solo un ristorante, ma un’esperienza culinaria unica, che riflette la passione e la dedizione dei suoi fondatori. Roberto Pintadu, maestro della griglia, insieme alla moglie Laura e un team di collaboratori straordinari, ha trasformato Bifrò in un punto di riferimento per gli amanti della carne. “Abbiamo fatto un salto in avanti incredibile!” ha dichiarato la coppia, esprimendo gratitudine verso il proprio team per il successo raggiunto.

Il balzo di Bifrò dal 78° al 37° posto nella classifica 2024 delle migliori steakhouse del pianeta, conosciuta su Instagram come @worldbeststeakrestaurants, è un’impresa epocale. Superare nomi sacri come Porter House, Gallagher’s e Peter Luger è un segnale evidente dell’evoluzione e della qualità che Bifrò offre ai suoi clienti.

Qualità e innovazione, i pilastri del successo

Il segreto del successo di Bifrò risiede nella qualità dell’ambiente e del servizio, nella scelta meticolosa degli ingredienti e in una carta dei vini profondissima. Ogni dettaglio, dalla selezione delle materie prime alla preparazione dei piatti, viene curato con la massima attenzione. Questo approccio ha rivoluzionato la percezione della carne frollata, elevandola da semplice abitudine culinaria a un’esperienza straordinaria.

Il successo di Bifrò è solo una parte di una più ampia rivoluzione italiana nel mondo della carne frollata. Altri ristoranti italiani come Due Cippi, Regina Bistecca, Asina Luna e Varrone hanno contribuito a portare l’Italia sotto i riflettori internazionali. L’eccellenza italiana in questo campo non si limita più a osservare modelli esteri, ma crea un proprio stile distintivo apprezzato in tutto il mondo.

Visitare Bifrò significa immergersi in un ambiente dove la carne non è solo cibo, ma un’opera d’arte. La competenza di Roberto Pintadu nella grigliatura, unita alla professionalità del team, garantisce un’esperienza che va oltre la semplice cena. Via Mazzini 23/c è diventata una meta imperdibile per i gourmet di tutto il mondo, grazie alla straordinaria combinazione di innovazione, tradizione e qualità.

