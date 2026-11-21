TORINO – La polizia ha eseguito a Torino tre misure cautelari nei confronti di altrettante persone indagate, a vario titolo, per otto scippi ai danni di anziani e persone vulnerabili. Gli episodi contestati risalgono al periodo tra maggio e agosto 2026 e riguardano i quartieri Barriera di Milano e Madonna di Campagna.

Il Tribunale ha disposto la custodia in carcere e gli arresti domiciliari, senza che sia stata precisata la misura applicata a ciascun indagato. Secondo la ricostruzione dell’indagine pubblicata da ANSA, per allontanarsi dopo gli scippi sarebbero stati usati monopattini elettrici. Le misure sono state eseguite il 20 novembre, riferisce Torino Oggi.

Le vittime e le modalità contestate

Secondo gli investigatori, le persone prese di mira venivano seguite e poi derubate di collane o altri gioielli. Tra le vittime vi sarebbero uomini e donne con più di 70 o 80 anni, alcuni con difficoltà motorie.

L’indagine dei Falchi della Squadra mobile, coordinata dalla Procura di Torino, si è basata sulle testimonianze delle persone derubate, sulle immagini delle telecamere e, in alcuni casi, sui contenuti pubblicati sui social dagli indagati.

Le perquisizioni e il quarto arresto

Durante le perquisizioni sono stati trovati gioielli ritenuti compatibili con quelli sottratti. Gli investigatori hanno sequestrato anche telefoni, denaro contante e capi d’abbigliamento, considerati utili per ricostruire i singoli episodi e verificare eventuali altri casi.

Nel corso della stessa operazione è stato arrestato un quarto uomo, trovato nell’abitazione di uno degli indagati con circa 120 grammi di hashish. È accusato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio: si tratta di una contestazione distinta da quelle relative agli scippi.

La responsabilità degli indagati dovrà essere accertata nel procedimento: le misure cautelari non equivalgono a una condanna.