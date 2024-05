A partire da domenica 9 giugno, grazie alla Summer Experience 2024 del Polo Passeggeri del Gruppo FS, saranno attivati nuovi collegamenti ferroviari per le mete turistiche estive, comprese località montane e borghi piemontesi. Tra le innovazioni più attese, sulla linea Torino-Caselle verrà introdotto il sistema di pagamento “Tap&Tap”, che permetterà di acquistare i biglietti regionali con carte di pagamento contactless direttamente alle validatrici presenti in stazione.

Alta velocità e intercity: destinazioni principali

Il nuovo orario estivo conferma i collegamenti di Alta Velocità da e per Torino verso le principali direttrici. I viaggiatori potranno usufruire di 32 collegamenti giornalieri con Frecciarossa tra Torino e Roma, con oltre 20 di questi che estendono la propria corsa su Napoli. Inoltre, sei Frecciarossa collegheranno Torino alla Calabria e due alla costa Adriatica fino a Lecce. Sono stati ampliati anche i collegamenti serali tra Milano e Torino, con nuove partenze alle 22:00 da Torino Porta Nuova e alle 21:50 da Milano Centrale.

Per gli Intercity, i collegamenti dalla Liguria a Bardonecchia ogni sabato e domenica rimarranno in vigore. L’Intercity delle 6:56 da Genova Piazza Principe a Torino proseguirà per le stazioni di Bussoleno, Sestriere e Bardonecchia, con tappe intermedie a Novi Ligure, Alessandria e Asti. Il ritorno è previsto con l’IC 519 delle 16:35 da Bardonecchia. Inoltre, sarà possibile raggiungere Savona nei fine settimana grazie al prolungamento della tratta Torino-Genova.

Treni regionali: le destinazioni estive

Con oltre 740 treni al giorno, il servizio Regionale di Trenitalia garantisce una copertura capillare del territorio piemontese. Le destinazioni estive includono le spiagge del ponente ligure e della riviera romagnola. I treni Ponente Line, attivi nei weekend e nei giorni festivi, aggiungeranno 18 collegamenti extra con 23.000 posti aggiuntivi, collegando Torino a Savona, Albenga e Imperia, e permettendo di raggiungere spiagge come Spotorno, Finale Ligure e Loano.

Dal 9 giugno all’8 settembre, sarà possibile viaggiare da Torino Porta Nuova verso Rimini e la riviera romagnola con 4 treni Rock ogni sabato e domenica. Questi treni fermeranno a Asti, Alessandria e Bologna, consentendo di arrivare in Romagna prima di pranzo.

Collegamenti intermodali

Si confermano gli otto collegamenti extra delle linee SFM4 Alba-Torino-Aeroporto-Cirié e SFM7 Fossano-Torino-Aeroporto-Cirié nella fascia mattutina tra le 10 e le 12, includendo fermate a Torino Aeroporto di Caselle e Venaria Reale Reggia. Il sabato e la domenica saranno attivi sei treni in più nella stessa fascia oraria, raggiungendo 66 collegamenti nei giorni feriali e 68 il sabato.

I servizi intermodali treno+bus di Regionale di Trenitalia permetteranno di raggiungere località come Sestriere, Cesana, Sauze d’Oulx e Claviere dalla stazione di Oulx, e Oropa Santuario dalla stazione di Biella. Altre destinazioni includono i laghi di Avigliana, la Sacra di San Michele e il Castello di Miradolo.

Per gli amanti dello shopping, saranno confermati i collegamenti integrati treno + bus per il Serravalle Designer Outlet Link e Mondovicino Outlet.

Promozioni e offerte estive

Quest’estate sarà attiva la nuova promozione Family&Friends, che offre uno sconto del 20% per gruppi di 3-6 persone. Inoltre, l’offerta Italia in Tour consente di creare il proprio itinerario alla scoperta dei paesaggi italiani con biglietti validi 3 o 5 giorni. Per gli amici a quattro zampe, dal 1° giugno al 15 settembre, sarà possibile viaggiare gratuitamente a bordo delle Frecce e degli Intercity. Sui treni regionali, gli animali di piccola taglia viaggiano sempre gratis nel trasportino.

Viaggiare con Trenitalia in estate sarà più conveniente grazie alle numerose offerte e promozioni pensate per ogni tipo di passeggero, dai giovani under 30 agli over 60, dalle famiglie ai gruppi di amici.

Continua a leggere le notizie di Diario di Torino e segui la nostra pagina Facebook