Due uomini sono stati raggiunti da una misura di custodia cautelare in carcere per la rapina avvenuta in un’abitazione di Leinì il 16 aprile 2009, durante la quale il figlio dei proprietari rimase gravemente ferito. Gli indagati sono Gaetano Cuva e Milan Uskokovic: le contestazioni riguardano la rapina aggravata in concorso e il tentato omicidio.

La notizia delle misure è stata riferita il 16 novembre 2026 da Repubblica, secondo cui i carabinieri le hanno eseguite nei giorni precedenti. Gli accertamenti sono partiti dai reperti raccolti nella casa e sono proseguiti dopo l’attribuzione di un profilo genetico. La custodia cautelare non equivale a una condanna.

Che cosa cambia rispetto alle indagini già note

Il collegamento di Uskokovic alla rapina non è una novità di novembre: il 5 aprile 2026 la TGR Piemonte riferiva che l’episodio di Leinì gli era contestato nell’ambito degli sviluppi di un’altra indagine. A giugno, secondo Repubblica, era emersa anche l’esistenza di un secondo indagato e l’udienza preliminare a carico di Uskokovic era stata rinviata per consentire ulteriori accertamenti.

La notizia diffusa il 16 novembre riguarda invece l’esecuzione della custodia cautelare per entrambi in relazione alla rapina e al tentato omicidio. Secondo la ricostruzione di Torino Oggi, il provvedimento è stato notificato a Cuva al domicilio di Venaria Reale e a Uskokovic in carcere, dove era già detenuto per un altro procedimento.

La rapina e i reperti raccolti nella casa

La sera del 16 aprile 2009 un gruppo di persone entrò nell’abitazione di una coppia di anziani a Leinì. I proprietari furono aggrediti e legati; il figlio, allora ventinovenne, fu colpito e all’arrivo dei carabinieri era privo di sensi. Gli aggressori portarono via denaro, un assegno e due fucili.

Durante il sopralluogo furono recuperati, tra gli altri oggetti, frammenti di guanti in lattice, corde, borsoni, fascette e nastro adesivo. Secondo le ricostruzioni delle indagini, nel 2023 uno dei profili genetici ricavati dal materiale fu attribuito a uno degli attuali indagati, dando impulso a ulteriori accertamenti.

Il Dna, le intercettazioni e la fase cautelare

In una ricostruzione pubblicata il 17 novembre, La Stampa riferisce che il profilo attribuito a Uskokovic sarebbe stato individuato su frammenti di guanti e che successivi accertamenti avrebbero associato quello di Cuva a una corda e a un paio di forbici. Il quotidiano riporta anche il contenuto di una conversazione intercettata nel 2025, valorizzata nell’indagine.

Secondo le informazioni riportate da Torino Oggi, il Gip di Torino ha accolto la richiesta della procura e ha ritenuto sussistenti gravi indizi a carico di entrambi. Si tratta di una valutazione nella fase cautelare: la responsabilità degli indagati resta da accertare nel procedimento. Repubblica riferisce che Uskokovic si è dichiarato innocente rispetto alla rapina.