Alisea: una rivoluzione nel design automobilistico

Una vettura a due posti che sfida le convenzioni, distinguendosi per la sua essenzialità che richiama il fascino senza tempo dei classici senza dimenticare una forte vocazione sportiva. Questa è Alisea, la nuova concept car realizzata dagli studenti del Master in Transportation Design A.A. 2022/2023 di IED Torino in collaborazione con Pagani Automobili.

Un tributo al passato, una visione verso il futuro

Il progetto Alisea raccoglie e celebra l’eredità della più iconica delle hypercar per proiettarla nel futuro. Presentata nella cornice storica della Reggia di Venaria Reale, questa concept hypercar reinterpreta in chiave futuristica l’indiscusso capolavoro in fibra di carbonio che nel 1999 al Salone di Ginevra sconvolse il mondo dell’automobile.

Un sogno che si trasforma in leggenda

La Zonda, nata dalla mente visionaria di Horacio Pagani, rimane un’icona di innovazione e design anche a distanza di venticinque anni dal suo debutto. Luigi Ganzerli, Communication Supervisor & Project Manager di Pagani Automobili, ricorda il sogno che ha dato vita alla Zonda e il suo impatto nel mondo automobilistico. Ganzerli afferma: “Venticinque anni fa, dalla fertile terra dell’immaginazione di Horacio Pagani, sbocciava il sogno chiamato Zonda. All’ombra dei giganti automobilistici, un uomo con un’idea così rivoluzionaria si è tenacemente avventurato nella terra dei motori. Il bambino che modellava auto nella sua cameretta di Casilda in Argentina, alimentato dalla curiosità e dall’ammirazione per il grande Leonardo da Vinci, ha interpretato il concetto Arte e Scienza per dar vita a una visione senza tempo. A distanza di un quarto di secolo, la Zonda rimane un’icona di innovazione e design, trasformandosi nel sogno condiviso di appassionati di tutto il mondo”.

L’arte e la scienza della progettazione automobilistica

La filosofia di Pagani, fondata sull’uso di tecnologie avanzate e sulla ricerca della perfezione, si fonde con lo stile torinese in Alisea. Gli studenti del Master in Transportation Design hanno abbracciato la sfida di disegnare una nuova interpretazione della Zonda, mantenendo viva l’essenza dell’originale. Questo approccio, che coniuga Arte e Scienza, è stato ispirato anche dal genio di Leonardo da Vinci, come afferma Ganzerli: “Se già 500 anni fa per Leonardo da Vinci Arte e Scienza erano ‘discipline che devono camminare insieme mano nella mano’, ancora oggi questa visione guida Pagani”.

Un design unico e innovativo

Alisea è un’auto che si distingue per il suo design avveniristico che combina forme aerodinamiche con dettagli distintivi ispirati alle corse automobilistiche. Nessun elemento decorativo o interruzione nelle superfici: Alisea è un volume unico, pulito e leggibile, che riscrive i canoni delle hypercar. La forma dinamica della biposto è delimitata da un elemento grafico ellittico che collega idealmente il frontale al posteriore, incorniciando un abitacolo a goccia che termina nell’iconico scarico a quattro terminali circolari.

Dettagli che ispira meraviglia

Dall’iconico scarico a quattro terminali circolari alla lavorazione delle superfici, ispirata a capolavori scultorei del design industriale, Alisea è un’opera d’arte su ruote. Ogni dettaglio, dalle appendici aerodinamiche agli interni minimalisti, contribuisce a creare un’esperienza unica per il guidatore e il passeggero. Gli interni di Alisea riprendono le linee essenziali degli esterni, con una plancia che incorpora tachimetri analogici e uno schermo digitale. L’approccio tattile e la presenza della leva del cambio manuale contraddistinguono Alisea in un’epoca dominata dalle tecnologie digitali.

Una collaborazione di successo

La stretta collaborazione tra gli studenti di IED Torino e Pagani Automobili ha portato alla creazione di un’auto straordinaria, frutto del talento e della dedizione delle nuove generazioni di designer automobilistici. Alberto Piccolo, Advanced Design Lead di Pagani Automobili, sottolinea l’importanza di questa sinergia: “L’esperienza condivisa tra gli studenti di IED Torino e noi di Pagani Automobili si è rivelata estremamente formativa”.

IED Torino: un’eccellenza internazionale nella formazione del design automobilistico

La connessione con il territorio italiano e l’attenzione ai nuovi paradigmi della mobilità fanno di IED Torino un punto di riferimento internazionale nella formazione del Transportation Design. La collaborazione con Pagani e altre importanti case automobilistiche conferma la qualità didattica e l’impegno nel preparare i designer del futuro. Paola Zini, Direttrice di IED Torino, commenta: “IED Torino è l’espressione tangibile del talento e della dedizione delle nostre studentesse e dei nostri studenti, straordinario risultato di un impegno collettivo e di un percorso interdisciplinare”.

Una promessa di innovazione continua

Alisea, con il suo design senza tempo e la sua tecnologia all’avanguardia, promette di continuare l’eredità della Zonda come icona di innovazione e stile nel mondo automobilistico. La stretta connessione con il territorio italiano e l’attenzione ai nuovi paradigmi della mobilità fanno di IED Torino un punto di riferimento internazionale nella formazione del Transportation Design. La collaborazione con Pagani e altre importanti case automobilistiche conferma la qualità didattica e l’impegno nel preparare i designer del futuro.

Continua a leggere le notizie di Diario di Torino e segui la nostra pagina Facebook