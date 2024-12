Museo Egizio di Torino: come arrivare e dove parcheggiare

Il Museo Egizio di Torino non è solo uno dei più antichi musei dedicati all’antico Egitto, ma anche una delle attrazioni più potenti per il capoluogo. Con una collezione che racconta millenni di storia, è un punto di riferimento imperdibile per chi visita la città. Considerando l’enorme quantità di reperti e materiali divulgativi, è molto importante pianificare al massimo l’esperienza per sfruttare al massimo la permanenza: dall’arrivo alla visita delle sezioni più sorprendenti.

Come arrivare al Museo Egizio

La struttura urbanistica del centro storico conserva ancora oggi la tipica pianta romana a reticolo ortogonale, e le zone a traffico limitato (ZTL), complicano abbastanza la circolazione di chi non conosce bene Torino e vi arriva con l’automobile.

La ZTL è attiva dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 10:30, quindi è imperativo regolarsi di conseguenza. Per chi desidera muoversi senza preoccupazioni con l’auto o in moto, prenotare un posto è la scelta ideale. Con i moderni servizi del Web parcheggiare nei pressi del Museo Egizio di Torino puoi assicurarti il posto perfetto in anticipo. Tra le aree più comode ci sono il Parcheggio San Carlo e il Parcheggio Autopalazzo, entrambe situate a poca distanza.

Il museo, che ricordiamo si trova in via Accademia delle Scienze 6, è servito bene anche dai mezzi pubblici. Se arrivi in treno alla stazione di Torino Porta Nuova, puoi raggiungerlo con una piacevole passeggiata di 15 minuti attraversando via Roma o via Lagrange. In alternativa, gli autobus delle linee 58 e 58B ti portano direttamente alla fermata Bertola, a due passi dal museo​.

Per chi arriva da Porta Susa, il percorso pedonale è di circa 20 minuti. In alternativa, puoi prendere gli autobus delle linee 51, 56, 57 o 72​.

Organizzare la visita: esperienze su misura per tutti

Il Museo Egizio è suddiviso in cinque piani espositivi, con percorsi che si adattano a ogni tipo di visitatore. Che tu abbia poco tempo o un’intera giornata, ecco come sfruttare al meglio la visita:

Se hai solo un paio d’ore: concentrati sui reperti più celebri. La Galleria dei Re, con le sue imponenti statue di faraoni, è una tappa obbligata. Non perdere il Papiro di Iuefankh, uno dei più lunghi al mondo, e la collezione di mummie perfettamente conservate​.

Per gli appassionati di storia: dedica almeno tre ore per esplorare in profondità ogni sezione. La Galleria della Vita Quotidiana offre un’ampia panoramica sulla cultura materiale egizia, con oggetti di uso comune che raccontano storie di migliaia di anni fa. La sezione dedicata alla tomba di Kha e Merit, con i suoi manufatti originali, è un viaggio nel tempo affascinante​.

Per le famiglie: il museo è attrezzato per accogliere anche i più piccoli, con percorsi tematici e attività didattiche. La sezione Kids & Family propone giochi interattivi e racconti avvincenti sull’antico Egitto. Una tappa che incanterà i bambini è sicuramente la sala delle mummie, dove la storia prende vita​.

Curiosità e dettagli che pochi conoscono

Oltre alle esposizioni permanenti, il Museo Egizio custodisce alcuni segreti affascinanti. Uno di questi è il Tempio di Ellesija, un piccolo tempio rupestre risalente al Nuovo Regno, donato all’Italia nel 1970 dal governo egiziano come ringraziamento per l’aiuto nel salvataggio dei templi nubiani minacciati dalla costruzione della diga di Assuan​.

Non tutti sanno che il museo ospita anche la Biblioteca Silvio Curto, una delle più importanti raccolte di testi egittologici al mondo. La collezione comprende volumi rari e documenti originali, accessibili su prenotazione​.

Concludere la visita con un tocco speciale

Dopo aver esplorato il museo, concediti una pausa rilassante presso il MuseumShop o il caffè interno. Troverai souvenir unici e pubblicazioni specializzate che approfondiscono i temi delle mostre. Se hai ancora tempo, una passeggiata nel vicino Quadrilatero Romano ti offrirà un assaggio della Torino storica, con botteghe artigiane e caffè storici.

Continua a leggere le notizie di Diario di Torino e segui la nostra pagina Facebook