Luiss e Confindustria insieme a Torino, nasce il ponte tra università e imprese

La città di Torino, simbolo della tradizione industriale italiana e oggi polo di rinnovamento tecnologico, ha ospitato la seconda tappa del roadshow nazionale “Luiss & Confindustria: nuove prospettive per imprenditori e studenti del territorio”.

L’iniziativa, promossa da Università Luiss e SFC – Sistemi Formativi Confindustria, in collaborazione con Unione Industriali Torino, ha riunito rappresentanti del mondo accademico, imprese e studenti per un confronto mirato ai temi dell’innovazione, delle competenze e della crescita.

Il ruolo strategico della formazione nelle trasformazioni del lavoro

Ad aprire l’incontro sono stati i saluti istituzionali di Rita Carisano, Direttore Generale Luiss, e Angelo Cappetti, Direttore Generale Unione Industriali Torino.

Carisano ha sottolineato come Torino rappresenti un modello di rigenerazione territoriale, capace di trasformare la propria vocazione industriale in un ecosistema di innovazione e talento: “Vogliamo costruire nuove opportunità per i giovani mettendo in connessione competenze universitarie e realtà produttive”.

Cappetti ha evidenziato una sfida cruciale: “Il rischio è formare competenze già obsolete. Solo un dialogo continuo tra scuola, università e imprese può colmare questo divario”.

Un appello forte a costruire “ponti” tra istruzione e imprese, necessario per accompagnare l’evoluzione del mondo del lavoro.

Megatrend globali, AI e nuove traiettorie di crescita

Grande interesse ha suscitato il keynote speech di Livia De Giovanni, Prorettore Luiss per Rankings, Accreditamenti e Qualità, dal titolo “La bussola per il futuro – analisi dei megatrends per imparare, guidare, crescere”.

L’intervento ha messo a fuoco come i megatrend globali, dall’economia alle dinamiche sociali, stiano ridisegnando scenari e competenze richieste, con un elemento chiave: l’intelligenza artificiale.

L’AI, ha spiegato De Giovanni, influenzerà non solo organizzazione del lavoro ed economia, ma anche processi di apprendimento e costruzione della conoscenza, rendendo essenziale una formazione continua e aggiornata.

Luiss: un ateneo che anticipa il futuro dell’AI

L’Università Luiss si posiziona tra le realtà italiane più avanzate nell’integrazione dell’intelligenza artificiale nei percorsi formativi.

Tra le iniziative più rilevanti:

introduzione di un Prorettore all’AI e alle Competenze Digitali ;

; sviluppo del Centro di Ricerca AI4Society , dedicato all’impatto sociale ed etico dell’AI;

, dedicato all’impatto sociale ed etico dell’AI; creazione del Dipartimento di AI, Data & Decision Sciences ;

; introduzione delle certificazioni obbligatorie AI Literacy (triennali) e AI Readiness (magistrali).

Un modello accademico che punta a unire eccellenza, innovazione e responsabilità nell’uso delle tecnologie.

Le testimonianze degli Alunni

L’incontro è proseguito con gli interventi degli Alumni Luiss Enrico Cavatorta (Luigi Lavazza S.p.A.) e Roberta Zerbi (CEO Lancia), parte di una rete che oggi conta 66.000 laureati nel mondo.

Le loro esperienze hanno mostrato come una formazione universitaria solida possa diventare motore di sviluppo personale e professionale, offrendo strumenti per affrontare contesti globali altamente competitivi.

Prove di ammissione 2026/2027

La giornata si è conclusa con la presentazione dell’offerta formativa e delle possibilità di specializzazione previste dalla Luiss.

Gli studenti interessati potranno iscriversi alle prove di ammissione per l’Anno Accademico 2026/2027:

Lauree Triennali e Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza : iscrizioni aperte fino al 16 febbraio 2026 ;

: iscrizioni aperte fino al ; Corsi di Laurea Magistrale: iscrizioni aperte fino al 9 aprile 2026.

Tutte le info sono disponibili su luiss.it/ammissione.

Continua a leggere le notizie di Diario di Torino e segui la nostra pagina Facebook