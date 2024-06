Todays a Torino: il dibattito su Spazio211 e il Parco della Confluenza

Il Comune di Torino, attraverso l’assessora Rosanna Purchia, ha annunciato che quest’anno non si terrà il festival estivo Todays allo Spazio211, suscitando un acceso dibattito durante la recente seduta della commissione cultura del consiglio comunale. L’attenzione non è stata solo sulla musica e l’intrattenimento, ma soprattutto sull’impatto ambientale che l’evento avrebbe avuto sul Parco della Confluenza.

Critiche e polemiche

Le critiche non sono mancate, con diverse voci che si sono espresse contro la scelta di utilizzare il Parco della Confluenza come location per Todays. Sara Diena di Sinistra Ecologista ha sollevato il problema dell’sostenibilità ambientale, promettendo opposizione per il prossimo anno. Nadia Conticelli del PD ha manifestato dissenso, ritenendo inadeguata l’area come sede di concerti.

Preoccupazioni per l’affluenza e l’impatto ambientale

Le consigliere del Movimento 5 Stelle, Valentina Sganga e Tea Castiglione, hanno sollevato perplessità riguardo all’affluenza di persone che i concerti potrebbero attirare nel parco. La superficie di 14.000 metri quadri destinata all’evento solleva la questione se sia stato definito un limite massimo di partecipanti per mitigare l’impatto ambientale.

Contestazioni alla gestione e nuove valutazioni per il futuro

L’assessora Purchia ha difeso la decisione come un tentativo di esplorare una nuova formula per Todays, ma ha riconosciuto che l’anno prossimo l’evento dovrà nuovamente passare attraverso un bando pubblico. Ha sottolineato la necessità di valutare attentamente l’impatto delle attività festivaliere sul parco e ha risposto duramente alle critiche sulla gestione e sulla selezione degli spazi.

In conclusione, l’edizione di quest’anno di Todays rappresenta un banco di prova cruciale per comprendere le implicazioni di utilizzare il Parco della Confluenza come sede del festival. Il dibattito ha evidenziato la necessità di equilibrare le esigenze culturali e di intrattenimento con la salvaguardia dell’ambiente urbano. Il futuro di Todays a Torino rimane incerto, con un chiaro mandato di migliorare la pianificazione e la gestione per affrontare le sfide ambientali e sociali che questi eventi comportano.

