Una domenica speciale alla RSA Pescarito di San Mauro Torinese

Una domenica diversa dal solito, fatta di sorrisi autentici, musica dal vivo e relazioni umane profonde. È quella vissuta dagli ospiti della RSA Sereni Orizzonti “Pescarito” di San Mauro Torinese, grazie alla visita dello Sharing Team della Gospel House di Venaria Reale, in collaborazione con Life Share Italia APS.

L’iniziativa ha trasformato la routine quotidiana della struttura in una vera e propria festa della condivisione, regalando agli anziani momenti di spensieratezza, gioia e partecipazione emotiva, elementi fondamentali per il benessere della terza età.

Clown, musica e palloncini: la forza della semplicità

Il gruppo guidato da Antonio Tricarico si è presentato agli ospiti con abiti colorati da clown, accompagnati da musica dal vivo, canti condivisi e giochi con palloncini, capaci di creare un’atmosfera leggera e coinvolgente.

Un linguaggio semplice ma potente, che ha saputo abbattere le barriere dell’età, stimolando ricordi, emozioni e sorrisi sinceri. Gli anziani hanno partecipato attivamente, cantando insieme ai volontari e lasciandosi trasportare da un clima di autentica vicinanza umana.

La missione dello Sharing Team: portare speranza e serenità

L’evento rientra nella missione dello Sharing Team della Gospel House, da tempo impegnato nel portare un messaggio di amore, speranza e conforto spirituale nelle case di riposo del territorio.

«Siamo veramente felici di essere entrati come gruppo nella RSA Sereni Orizzonti di San Mauro Torinese», ha raccontato Antonio Tricarico. «In collaborazione con Life Share Italia APS, portiamo un messaggio di Amore e speranza, oltre che di allegria e spensieratezza. Siamo grati alla direzione e a tutto il personale per averci permesso di regalare momenti di gioia ai nonni e di condividere, con semplicità e umiltà, il messaggio della salvezza in Gesù».

Il valore delle relazioni per il benessere degli anziani

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa è stato anche Angelo Alvaro, nuovo direttore della RSA Pescarito, che ha espresso grande apprezzamento per la visita dei volontari.

«Accogliamo con entusiasmo queste iniziative che portano vitalità e calore umano nella nostra struttura», ha dichiarato. «I nostri ospiti hanno bisogno non solo di assistenza sanitaria, ma anche di stimoli emotivi e relazionali. Attività come quelle proposte dalla Gospel House e da Life Share Italia APS rappresentano un valore aggiunto fondamentale per il benessere psicofisico degli anziani».

Un impegno che continua nel territorio

La collaborazione tra lo Sharing Team della Gospel House di Venaria Reale e Life Share Italia APS non si fermerà a questo appuntamento. Sono infatti già programmate nuove visite in altre strutture del territorio, a conferma di un impegno costante nel sociale e nella valorizzazione della terza età.

Iniziative come questa dimostrano come la solidarietà, l’ascolto e la presenza umana possano fare la differenza, trasformando una semplice domenica in un ricordo prezioso per chi vive quotidianamente la realtà di una RSA.

