Space Economy, Torino capitale europea dell’innovazione spaziale

Torino si afferma sempre più come hub strategico della Space Economy europea, ospitando una delle tappe chiave del DemoDay di SpaceFounders, il programma di accelerazione paneuropeo promosso dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) attraverso dpixel. Un evento che ha portato sotto la Mole 15 startup provenienti da 8 Paesi europei, confermando il ruolo centrale del capoluogo piemontese nell’ecosistema dell’innovazione aerospaziale.

La Turin Space Tech Night

Con la Turin Space Tech Night si è conclusa una settimana di appuntamenti internazionali che, dopo Monaco e Tolosa, ha visto Torino protagonista del DemoDay di SpaceFounders. L’evento si è svolto presso l’ESCP Business School – Turin Campus, trasformando la città in un punto di incontro tra startup deep tech, investitori, aziende e istituzioni del settore spaziale.

Le startup selezionate – scelte tra 74 candidature complessive, di cui 20 italiane – hanno presentato soluzioni all’avanguardia nei campi della ricerca spaziale, delle tecnologie satellitari, della comunicazione e dell’Osservazione della Terra, settori chiave per il futuro economico e strategico dell’Europa.

SpaceFounders, acceleratore europeo per la nuova economia dello spazio

Attivo dal 2025, SpaceFounders è un’iniziativa congiunta promossa da ASI, CNES (l’agenzia spaziale francese) e dall’Università della Bundeswehr di Monaco, con l’obiettivo di accompagnare le startup spaziali nella crescita e nel posizionamento sul mercato.

Il programma offre mentoring con esperti del settore, workshop specialistici e masterclass su temi cruciali come:

Recruitment e scaling

Strategie di vendita per startup spaziali

Cap table ed equity story

Due diligence per investimenti VC

Un percorso strutturato per trasformare idee innovative in imprese solide e competitive.

Il ruolo chiave di dpixel e dell’Agenzia Spaziale Italiana

Per conto dell’Agenzia Spaziale Italiana, dpixel – divisione di Fintech District – gestisce fino al 2027 la partecipazione italiana a SpaceFounders, coordinando i rapporti con i partner internazionali e supportando la selezione delle startup, la gestione del programma di accelerazione, l’organizzazione del bootcamp e del Demoday italiano e le attività di comunicazione dei batch.

Un lavoro che rafforza la presenza italiana nella catena del valore della Space Economy europea.

Bootcamp internazionali e coaching mirato per le startup

Nel corso del 2025, le 15 startup del Batch #6 hanno partecipato a:

un programma virtuale di masterclass

tre bootcamp europei (Monaco, Tolosa e Torino)

(Monaco, Tolosa e Torino) Demoday finali con investitori e aziende locali

Parallelamente, le imprese sono state suddivise in tre gruppi di coaching, ciascuno seguito da un partner nazionale del programma in base alle specifiche competenze tecnologiche.

L’ispirazione di Paolo Ferri: “seguite il mercato, ma anche i sogni”

Momento di grande ispirazione l’intervento di Paolo Ferri, storico protagonista dell’European Space Agency (ESA) e figura chiave di missioni iconiche come Rosetta. Nel suo keynote speech, “To Conquer Space – Considerations of an Orphan of Apollo”, Ferri ha invitato le startup a coniugare visione imprenditoriale e passione, ricordando che l’innovazione nasce dall’equilibrio tra mercato e sogni.

Le istituzioni: cooperazione europea e leadership tecnologica

Secondo Matteo Coletta, Head of Sector – New Space Economy dell’ASI, SpaceFounders è uno strumento essenziale per costruire una Space Economy europea competitiva, capace di generare nuove soluzioni di mercato e rafforzare l’intero ecosistema industriale.

Sulla stessa linea Clelia Tosi, Head of Fintech District, che sottolinea come Torino si confermi punto di riferimento per il comparto aerospaziale, grazie a un ecosistema integrato fatto di startup, PMI innovative, grandi industrie e università.

Torino guarda allo spazio (e al futuro)

Con eventi come la Turin Space Tech Night e programmi come SpaceFounders, Torino consolida la propria posizione di capitale europea della Space Economy, dimostrando che l’innovazione spaziale non è più solo esplorazione, ma sviluppo industriale, sostenibilità e crescita economica.

