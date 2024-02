Sfida alla mielodisplasia: il liceo Peano chiede aiuto per Riccardo

Il Liceo Classico e Scientifico Silvio Pellico – Giuseppe Peano di Cuneo si unisce in un appello di vita per Riccardo, un giovane studente di 17 anni attualmente ricoverato presso l’Ospedale Regina Margherita di Torino. Riccardo, fino a pochi giorni fa, frequentava la scuola e ora si trova a lottare contro una forma di leucemia chiamata mielodisplasia. La sua scuola ha lanciato un appello disperato per trovare un donatore di midollo osseo compatibile e cercare di salvare la vita del giovane.

La scoperta della malattia

Il giovane Riccardo ha iniziato a sentirsi male, affrontando una crescente sensazione di stanchezza. Gli accertamenti medici hanno rivelato una diagnosi seria: mielodisplasia. Questa forma di leucemia ha richiesto il suo immediato ricovero presso l’Ospedale Regina Margherita di Torino. Il liceo ha condiviso una mail che sottolinea l’urgente bisogno di un trapianto di cellule staminali ematopoietiche per il giovane studente.

La lotta di Riccardo

Nonostante le sfide, Riccardo affronta con coraggio questo difficile momento, circondato costantemente dall’affetto dei suoi genitori. Tuttavia, la prossima fase del trattamento richiede un donatore di midollo osseo compatibile, spingendo la scuola a chiedere aiuto e supporto dalla comunità.

Appello alla solidarietà

Il messaggio del liceo è chiaro: sono necessarie persone in buona salute, comprese tra i 18 e i 35 anni, disposte a intraprendere il percorso di tipizzazione e registrazione al registro dei donatori di midollo osseo. Maggiori informazioni possono essere reperite sulla piattaforma associativa donatoriadmo.org o presso i servizi di immunoematologia e trasfusionale degli ospedali.

L’appello va oltre il caso di Riccardo, invitando le persone a donare non solo per lui ma anche per aumentare le possibilità di aiutare chiunque, come lui, attenda trapianti per vincere la malattia. La richiesta di solidarietà è un grido di speranza che va al di là dei confini del liceo, estendendosi alla comunità locale e oltre.

Come partecipare

Chiunque si trovi nelle condizioni richieste è invitato a contribuire a questa missione vitale. La diffusione di questo messaggio è fondamentale per garantire che il maggior numero possibile di persone venga a conoscenza della necessità di un donatore compatibile. Ogni gesto di solidarietà può fare la differenza e offrire una speranza di vita a Riccardo e a molti altri che, come lui, attendono con ansia la possibilità di sconfiggere la malattia attraverso il trapianto di midollo osseo.