Stellantis e Politecnico di Torino hanno rinnovato fino al 2030 la collaborazione su ricerca e formazione nell’ingegneria dell’autoveicolo. Il gruppo automobilistico prevede un impegno fino a 7,4 milioni di euro per le attività di ricerca, mentre l’intesa amplia l’attenzione alle tecnologie e ai processi produttivi.

L’accordo, riferito al periodo 2026-2030, è stato firmato il 24 novembre 2026 dal presidente di Stellantis John Elkann e dal rettore del Politecnico Stefano Corgnati, come riferisce il comunicato dell’ateneo sul rinnovo. La collaborazione è iniziata nel 1999 e coinvolge docenti, ricercatori e studenti, insieme a specialisti di Stellantis e del Centro Ricerche Fiat, il CRF.

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Ricerca e formazione sui processi produttivi

Le attività previste riguardano elettrificazione, guida assistita e automatizzata, connettività, software, sostenibilità ed economia circolare. Il rinnovo dà maggiore spazio al manufacturing, cioè alle tecnologie e ai processi con cui i veicoli vengono progettati e prodotti, e alla digitalizzazione industriale.

L’intesa prevede anche l’aggiornamento dei contenuti didattici legati all’autoveicolo e proposte di didattica esperienziale per gli studenti. Per il rettore Corgnati, ricerca e formazione devono procedere insieme, collegando conoscenza scientifica, sviluppo tecnologico ed esigenze produttive.

Il gruppo ha confermato il tetto dell’impegno. Il comunicato non indica un numero di assunzioni legate all’accordo. La somma annunciata è un impegno massimo, non la quantificazione di nuovi posti di lavoro.

I risultati della collaborazione precedente

Nel periodo 2022-2026, secondo il Politecnico, la collaborazione ha dato vita a 10 progetti di ricerca congiunti, soprattutto sull’elettrificazione. Le attività hanno riguardato, tra l’altro, batterie e chimica delle celle, motori elettrici, elettronica di potenza e architetture per veicoli commerciali.

Il bilancio dell’ateneo comprende anche 14 dottorati avviati e completati, oltre 40 brevetti e il sostegno alla Squadra Corse degli studenti. Nel periodo precedente, manager e professionisti Stellantis hanno inoltre partecipato al corso di Ingegneria dell’Autoveicolo con lezioni e moduli formativi.

Il Politecnico riferisce che oltre il 95% dei laureati magistrali del corso risulta occupato a un anno dal titolo. Il dato non quantifica gli effetti occupazionali specifici dell’accordo con Stellantis.

Per il nuovo periodo restano da definire pubblicamente la ripartizione delle risorse e il calendario dei singoli progetti. L’accordo con Stellantis è distinto da quello che il Politecnico ha rinnovato con Confindustria Piemonte fino al 2031, dedicato più in generale alla collaborazione tra ateneo e imprese.