Action aprirà il suo quarto negozio a Torino sabato 28 novembre 2026, nel centro commerciale Area12 vicino all’Allianz Stadium. La scheda ufficiale del punto vendita conferma la data e indica l’indirizzo di strada Altessano 141.

Il negozio occuperà 753 metri quadrati e avrà un team di 19 persone, indicate come assunte nella ricostruzione di Quotidiano Piemontese. Il numero descrive il personale destinato all’attività: non indica, da solo, quanti posti siano ancora disponibili per nuove candidature.

Dove si trova il negozio e quali sono gli orari

Per il giorno dell’apertura Action indica l’orario dalle 8.45 alle 20.30; per domenica 29 novembre, dalle 9 alle 20. La scheda riporta inoltre la fascia 8.45-20.30 per lunedì e martedì. Secondo Quotidiano Piemontese, l’orario comunicato dall’azienda è dalle 8.45 alle 20.30 dal lunedì al sabato e dalle 9 alle 20 la domenica.

Strada Altessano 141 è anche l’indirizzo indicato dal centro commerciale Area12. Il nuovo esercizio si aggiungerà ai tre già presenti nel capoluogo: nell’elenco cittadino di Action figurano i punti vendita di corso Spezia, via Forlì e via Fratelli Garrone, oltre a quello di Area12, segnalato in prossima apertura.

Che cosa significa il dato sui 19 addetti

La dimensione della squadra non coincide necessariamente con il numero di posizioni per cui è possibile candidarsi. Le informazioni sull’apertura non indicano requisiti, tipologie contrattuali o scadenze per candidature riferite al negozio di Area12.

Chi cerca lavoro può consultare il portale delle carriere di Action, dove l’azienda raccoglie le proprie offerte. La presenza del portale non conferma, di per sé, che siano ancora aperte selezioni per il nuovo punto vendita.